Ляшко рассказал, кто перейдет на дистанционку в "красной" зоне карантина

В МОЗ рассказали о работе школ в "красной" зоне карантина / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию вокруг работы дошкольных детских учреждений и школ в "красной зоне" эпидемической опасности.

Об этом шла речь в ходе брифинга, трансляция которого проходила в Facebook Минздрава.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения предлагает разрешить работать в обычном режиме детсадам и начальной школе (1 - 4 классы) в "красной зоне" эпидемической опасности.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с "красным уровнем" эпидемической опасности детским садикам и школам с 1 по 4 класс, с 5 класса отправлять на дистанционное обучение", - заявил он.

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Ранее и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что Украина на сегодня относительно готова к внедрению дистанционной формы образования.

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