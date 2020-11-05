Ляшко рассказал, кто перейдет на дистанционку в "красной" зоне карантина

В Минздраве прокомментировали работу школ и детсадов на территории с "красным уровнем" эпидемической опасности.
Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию вокруг работы дошкольных детских учреждений и школ в "красной зоне" эпидемической опасности.
Об этом шла речь в ходе брифинга, трансляция которого проходила в Facebook Минздрава.
По словам Ляшко, Министерство здравоохранения предлагает разрешить работать в обычном режиме детсадам и начальной школе (1 - 4 классы) в "красной зоне" эпидемической опасности.
"Мы предлагаем рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с "красным уровнем" эпидемической опасности детским садикам и школам с 1 по 4 класс, с 5 класса отправлять на дистанционное обучение", - заявил он.
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Ранее и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что Украина на сегодня относительно готова к внедрению дистанционной формы образования.
Коронавирус в Украине:
- За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 тысяч 850 новых случаев COVID-19.
- За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 269 человек, летальных случаев - 193, выздоровели 8 тыс. 378 человек, осуществлено тестирований за сутки - 75 тыс. 598.
- За все время в Украине коронавирусом заболели 430 тыс. 467 человек, выздоровели 184 тыс. 782 человека, летальных случаев - 7 тыс. 924, проведено ПЦР-тестов - 3 млн 470 тыс. 669.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.