УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ляшко рассказал, кто перейдет на дистанционку в "красной" зоне карантина

5 ноября 2020, 12:32

В Минздраве прокомментировали работу школ и детсадов на территории с "красным уровнем" эпидемической опасности.

Школа
В МОЗ рассказали о работе школ в "красной" зоне карантина / УНИАН

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию вокруг работы дошкольных детских учреждений и школ в "красной зоне" эпидемической опасности.

Об этом шла речь в ходе брифинга, трансляция которого проходила в Facebook Минздрава.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения предлагает разрешить работать в обычном режиме детсадам и начальной школе (1 - 4 классы) в "красной зоне" эпидемической опасности.

"Мы предлагаем рассмотреть возможность и разрешить работать на территории с "красным уровнем" эпидемической опасности детским садикам и школам с 1 по 4 класс, с 5 класса отправлять на дистанционное обучение", - заявил он.

Читайте такжеДистанционка из-за карантина: врач дал неожиданный прогноз

Ранее и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что Украина на сегодня относительно готова к внедрению дистанционной формы образования.

Коронавирус в Украине:

  • За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 тысяч 850 новых случаев COVID-19.
  • За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 269 человек, летальных случаев - 193, выздоровели 8 тыс. 378 человек, осуществлено тестирований за сутки - 75 тыс. 598.
  • За все время в Украине коронавирусом заболели 430 тыс. 467 человек, выздоровели 184 тыс. 782 человека, летальных случаев - 7 тыс. 924, проведено ПЦР-тестов - 3 млн 470 тыс. 669.
  • Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
школа Минздрав детсад коронавирус коронавирус в Украине Виктор Ляшко коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко рассказал, кто перейдет на дистанционку в "красной" зоне карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:45
Рада приняла бюджет-2021 в первом чтении
13:41
Беларусь "прикрыла" границу: Лукашенко оправдался
13:29
Выборы в США: прохожие с криками ворвались в прямой эфир украинского телеканала Видео
13:11
Аслу зарегистрировала права на имя дочки
12:58
В метро Киева ужесточают контроль из-за карантина: кому и за что грозит наказание Видео
Реклама
12:53
Алиев ультимативно выдвинул условия для прекращения войны в Карабахе Видео
12:51
Кофе натощак? Ученые дали неожиданный ответ Видео
12:44
Стас Пьеха раскрыл тяжелые последствия коронавируса
12:41
"Месье сержант, два часа до рассвета": рецензия на фильм Ночной патруль Видео
12:41
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
12:32
Ляшко рассказал, кто перейдет на дистанционку в "красной" зоне карантина Видео
12:26
Труханов: в Одессе продолжается проект по установке подземных контейнеров для сбора ТБО актуально
12:21
Украина назвала дату первого международного саммита по деоккупации Крыма
12:17
Alyosha рассказала жуткую историю об изнасиловании Видео
11:56
У Путина ответили на предложение Кравчука по выборам на Донбассе Видео
11:50
США охватили массовые протесты и погромы: задержаны десятки человек Фото Видео
11:43
Подсчет голосов на выборах в США затягивается: в чем причина Видео
11:41
Эксперт назвал фактор, при котором Россию ждет обвал экономики и долгий кризис
11:32
Скандальный нардеп Юрченко схлопотал по шее у Рады Видео
11:20
Впервые в истории: уроженка Украины из партии Трампа избрана в Конгресс
Реклама
11:19
Коронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие Видео
11:07
В Карабахе обвинили Азербайджан в обстрелах тяжелой артиллерией по городам
11:06
Оля Полякова спела на фестивале PaRus с Киркоровым
10:54
Украинцев без масок будут наказывать: названы условия и сумма штрафа Видео
10:36
Новолуние в ноябре 2020: когда наступит в Украине, и что можно делать
10:27
Профильный комитет Рады одобрил законопроект Зеленского об отставке судей КСУ
10:25
Карантин в Украине усилят: названы дополнительные ограничения Видео
10:17
Украина под рукой у США выгодна любому американскому президенту мнение
10:16
Из-за коронавируса в Минздраве приготовили нововведение для пенсионеров
10:12
Лечение коронавируса: врач назвал период, в который запрещены антибиотики Видео
09:50
В МИД объяснили, грозит ли Украине полная потеря безвиза Видео
09:44
Демилитаризация и выборы: Кравчук раскрыл детали плана по завершению войны на Донбассе
09:37
Эксперт спрогнозировал, как выборы в США повлияют на Украину
09:27
Гороскоп на 5 ноября для всех: день гульни и тревожное предвидение Видео
09:24
Слабый иммунитет и головные боли: что стресс может сотворить с организмом Видео
09:20
Зеленскому настала пора разгонять грантососов-"антикоррупционеров" мнение
09:11
В Мичигане огрызнулись на иск Трампа о пересчете голосов
08:57
"Коронавирус и грипп боятся": врач развеял миф о вирусах Видео
08:43
Пенсии для украинцев: в ПФУ объяснили, можно ли получать сразу две надбавки
08:28
Коронавирус в Киеве установил новый антирекорд: почти тысяча зараженных за сутки Видео
Реклама
08:22
Новые рекорды COVID-19: коронавирус в Украине заразил почти 10 тысяч человек за сутки Видео
08:16
Кива разозлился и пригрозил Зеленскому импичментом
08:12
Привет от предшественников: почему возник и кому выгоден политико-правовой кризис в Украине мнение
07:59
В Украине введут карантин выходного дня: Степанов раскрыл детали Видео
07:35
Почему не объявляют результаты выборов президента США: названа причина Видео
07:03
Штаб Трампа собрался судиться уже с тремя штатами из-за подсчета голосов
07:01
"Вооружена и готова": экс-Nikita сверкнула грудью на развратном фото
06:59
Какой выход есть у Зеленского из ситуации с КС мнение
06:29
Соблазнительные колготки из 80-х вернулись в моду на осень-зиму: фото Фото Видео
06:04
Hulu отменил сериал Касл-Рок после 2 успешных сезонов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять