УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Люблю смотреть, как тебя дерут": нардеп в Раде попался на секс-переписке

16 февраля 2021, 19:06
Прослушать новость
Остановить

В полку депутатов, которые в рабочее время в зале заседаний в Верховной Раде обсуждают сексуально-интимные дела, пополнение - нардеп Магомедов.

Магомедов
Муса Магомедов / УНИАН

Очередной депутат попался на интимной переписке прямо в зале заседаний Верховной Рады. В этот раз под прицел фотографов попал внефракционный депутат от округа №45 (Донецкая область) Муса Магомедов, сообщает Telegram-канал Карточный Офис.

На фото видно, как Магомедов переписывается с абонентом "Олег Донин" в очень откровенном тоне о различных гей-секс-приключениях. Используя фразы: "Не, ну я люблю смотреть, как тебя дерут", "Живое порно", "Подсняли двух симпатичных аниматоров. Так и хочется одного из них пощупать. Красивый, зараза" и так далее.

К слову, несмотря на то, что выдвигался на выборах в Верховную Раду Магомедов как кандидат от Оппозиционного блока, на данный момент на сайте парламента он значится как "внефракционный".

Читайте также"Грязная история": нардеп оправдалась за интимную переписку

Напомним, ранее сообщалось:

  • Депутаты Верховной Рады девятого созыва регулярно оказываются фигурантами скандалов с интимной перепиской в здании парламента
  • В сентябре 2019 года Елена Криворучкина, нардеп от политсилы Слуга народа общалась через смартфон с абонентом, подписанным как "Любимый". Женщина писала, что хочет всю ночь заниматься с ним любовью.
  • Затем, в ноябре 2019 года нардеп от Слуги народа Богдан Яременко попался на переписке с секс-работницей. Он в деталях договаривался об оказании интимных услуг и обогатил украинский политический фольклор фразой "Анал - табу".
  • Далее, в декабре 2020 года нардеп от ОПЗЖ Антонина Славицкая в переписке выясняла отношения и решала вопрос с квартирой для интимного свидания.
Верховная Рада новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Люблю смотреть, как тебя дерут": нардеп в Раде попался на секс-переписке». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Обвиненная в избиении детей стоматолог из Ровно оправдалась и нашла крайнегоОбвиненная в избиении детей стоматолог из Ровно оправдалась и нашла крайнего Зеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и ХомчакаЗеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиковВ "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Зеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причинаЗеленский после визита в ОАЭ провел срочное ночное совещание: в чем причина Гиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу КрымаГиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу Крыма
Следующий материал

Последние новости

19:57
Зеленский "забанил" Шария в своем Facebook, блогер негодует
19:52
У Кравчука нашли грубую ошибку в Минских соглашениях Видео
19:50
Нафтогаз увеличил свою долю на рынке газа за счет "рейдерства под прикрытием государства" – эксперт
19:49
Гороскоп на 17 февраля для всех: скачок привлекательности и случайная прибыль Видео
19:40
Риана попозировала с голой грудью на фото Видео
Реклама
19:27
Четыре привычки лжеца, которые раскрывают его истинную личность Видео
19:22
Рада приравняла цифровые водительские права к бумажным Видео
19:16
Названы сроки повышения цен на проезд в маршрутках Киева Видео
19:10
Нафтогаз навязывает правительству единую базу потребителей газа, чтобы переманить самых "сладких" клиентов – эксперт
19:06
"Люблю смотреть, как тебя дерут": нардеп в Раде попался на секс-переписке
18:57
Эксперты рассказали, могут ли из-за подозрения Шарию закрыть его партию Видео
18:55
В СБУ рассказали, как Шарий помогал России "воевать" против Украины Видео
18:26
Школьницы из Боярки выполнили квест из TikTok и наглотались опасных таблеток
18:22
Электронная очередь в детский сад: как это работает и что надо знать Видео
18:20
Политолог рассказал, как спецслужбы подставляют Зеленского из-за подозрения Шарию Видео
17:36
Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария – экс-нардеп Видео
17:18
В Кабмине рассказали, чего ждать от "нового" карантина Видео
16:38
Как варить кисель — самый простой и вкусный рецепт Видео
16:38
Инсульт: назван симптом, который символизирует о приближении опасного состояния Видео
16:18
Под Киевом в лицее две семиклассницы приняли неизвестные вещества, одна из них умерла Видео
Реклама
15:58
У Байдена начали переговоры с Меркель по поводу Северного потока-2
15:39
В Украине расширили полномочия и.о. министров: Рада приняла решение Видео
15:38
Шария официально обвинили в расовой дискриминации и госизмене Видео
15:38
Цены на газ для населения сдержат до конца 2021-го: в Кабмине назвали способ Видео
15:05
В Офисе президента по ошибке "отправили" Зеленского в будущее Видео
14:54
Курс биткоина опять взлетел до космических высот Видео
14:48
Рушится брак: три признака и что с ними делать Видео
14:20
Рада не позволила патрульным "сидеть в кустах" и выборочно останавливать водителей Видео
14:01
Рада проголосовала за большое повышение штрафов за нарушение ПДД Видео
13:42
В Кривом Роге "минировали" квартиру родителей Зеленского: кто это сделал и почему Видео
13:40
Украину заморозит до -25 градусов и вернется снег Видео
13:32
На Одесчине СБУ схватила командира группы диверсантов "ЛНР" Видео
13:12
Не усваивается витамин D: названы признаки Видео
13:00
Что говорит цвет одежды о вашей личности Видео
12:43
Витренко назвал причину предложения уволить Коболева из Нафтогаза Видео
12:25
В Украине начали штрафовать за объезд пробок по автобусной полосе Видео
11:49
"ПТУшное женское общежитие": Арестович публично оскорбил женщин-политиков и военных ВСУ Видео
11:37
Украина больше всех покупает в России лекарств и медоборудования Видео
11:15
Кружится голова во время подъема: названа причина Видео
11:14
В Минздраве назвали новые сроки старта вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
Реклама
11:08
Статистика по COVID-19 в Украине за сутки: количество смертей выросло вдвое Видео
11:06
Михаил Боярский попал в больницу и проклинал жену
10:54
На Житомирщине поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына Видео
10:51
Чего ждать Украине, если кредита от МВФ она так и не получит мнение
10:49
Степанов увидел "руку Кремля" в том, что поставщики вакцин не доверяют Украине Видео
10:26
Застрявшие на Занзибаре украинцы прилетели в Киев Видео
09:54
Воевавший за "ДНР" писатель назвал предназначение "дворца Путина" в Геленджике Видео
09:48
Врач указал на шесть добавок, которые сделают сперму более сильной и здоровой Видео
09:36
Звезда "Обыкновенного чуда" и "Летучей мыши" болен коронавирусом
09:26
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять