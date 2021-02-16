"Люблю смотреть, как тебя дерут": нардеп в Раде попался на секс-переписке

Муса Магомедов / УНИАН

Очередной депутат попался на интимной переписке прямо в зале заседаний Верховной Рады. В этот раз под прицел фотографов попал внефракционный депутат от округа №45 (Донецкая область) Муса Магомедов, сообщает Telegram-канал Карточный Офис.

На фото видно, как Магомедов переписывается с абонентом "Олег Донин" в очень откровенном тоне о различных гей-секс-приключениях. Используя фразы: "Не, ну я люблю смотреть, как тебя дерут", "Живое порно", "Подсняли двух симпатичных аниматоров. Так и хочется одного из них пощупать. Красивый, зараза" и так далее.

К слову, несмотря на то, что выдвигался на выборах в Верховную Раду Магомедов как кандидат от Оппозиционного блока, на данный момент на сайте парламента он значится как "внефракционный".

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