"Люблю смотреть, как тебя дерут": нардеп в Раде попался на секс-переписке

В полку депутатов, которые в рабочее время в зале заседаний в Верховной Раде обсуждают сексуально-интимные дела, пополнение - нардеп Магомедов.
Очередной депутат попался на интимной переписке прямо в зале заседаний Верховной Рады. В этот раз под прицел фотографов попал внефракционный депутат от округа №45 (Донецкая область) Муса Магомедов, сообщает Telegram-канал Карточный Офис.
На фото видно, как Магомедов переписывается с абонентом "Олег Донин" в очень откровенном тоне о различных гей-секс-приключениях. Используя фразы: "Не, ну я люблю смотреть, как тебя дерут", "Живое порно", "Подсняли двух симпатичных аниматоров. Так и хочется одного из них пощупать. Красивый, зараза" и так далее.
К слову, несмотря на то, что выдвигался на выборах в Верховную Раду Магомедов как кандидат от Оппозиционного блока, на данный момент на сайте парламента он значится как "внефракционный".
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Напомним, ранее сообщалось:
- Депутаты Верховной Рады девятого созыва регулярно оказываются фигурантами скандалов с интимной перепиской в здании парламента
- В сентябре 2019 года Елена Криворучкина, нардеп от политсилы Слуга народа общалась через смартфон с абонентом, подписанным как "Любимый". Женщина писала, что хочет всю ночь заниматься с ним любовью.
- Затем, в ноябре 2019 года нардеп от Слуги народа Богдан Яременко попался на переписке с секс-работницей. Он в деталях договаривался об оказании интимных услуг и обогатил украинский политический фольклор фразой "Анал - табу".
- Далее, в декабре 2020 года нардеп от ОПЗЖ Антонина Славицкая в переписке выясняла отношения и решала вопрос с квартирой для интимного свидания.