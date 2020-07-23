"Был готов умереть": первые слова луцкого террориста Кривоша в суде

В Луцке выбирают меру пресечения Максиму Кривошу, который 21 июля захватил рейсовый автобус и взял в заложники 13 человек.
Заседание проходит в Луцком районном суде.
По сообщению судьи - спикера Луцкого горрайонного суда Людмилы Присяжнюк, ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в уголовном производстве по захвату лиц в качестве заложников и совершению террористического акта, произошедшего в Луцке 21 июля, поступило от следователя в ОВД следственного отдела УСБУ в Волынской области.
Кривоша ввели в зал суда, он находится в стеклянном боксе в наручниках.
Читайте такжеПохищение внука миллионера: всплыли новые детали биографии луцкого террористаПри этом Кривош сделал первое заявление в ходе суда и подчеркнул, что пытался сделать все, чтобы никто не погиб.
"Я был готов вчера умереть", - рассказал о себе Кривош.
Он говорит, что выбрал захвата автобуса с заложниками, поскольку это действенный способ добиться своих требований
По его словам, захват заложников был спланированным, а сообщников у него не было.
Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.
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Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и содержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147 ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).