Захват заложников в Луцке: суд решил судьбу террориста Кривоша

Максим Кривош в зале суда / Скриншот

В четверг, 23 июля, в Луцке суд принял решение по делу Максима Кривоша, задержанного после захвата заложников.

Суд принял решение взять под стражу Кривоша на 60 дней без возможности внесения залога.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

"Применить к Максиму Кривошу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с момента его фактического задержания, то есть до 18 сентября", - говорится в постановлении суда.

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Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и содержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Также его обвиняют в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147 ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).