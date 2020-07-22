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"День антисистемы": заложница рассказала о странном поведении террориста в Луцке

Террорист заблокировал двери автобуса, а также приковал наручниками водителя.

22 июля 2020, 16:51
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Захваченный террористом автобус в Луцке / vl.npu.gov.ua

Террорист Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, хорошо подготовился и имел с собой все, что могло понадобиться.

Одна из женщин, которая побывала в заложницах, рассказала изданию Под Прицелом детали произошедшего.

"Он (Кривош, - ред.) имел в своем портфеле бутылку коньяка, нож, ножницы и даже сердечные капли. Всех нас, заложников, он рассадил по одному под окнами. Сам же террорист ходил по автобусу с автоматом в руках, но на людей его не наставлял. Наоборот террорист говорил нам, что он нас не убьет, а только ждет, чтобы его требования были выполнены. Он даже нам не угрожал", – подчеркнула женщина.

По ее словам, террорист заблокировал двери автобуса, а также приковал наручниками водителя, так как боялся, что тот начнет движение.

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"Он постоянно "поздравлял" всех с каким-то "днем антисистемы" и повторял, что когда Зеленский запишет видео, то он отпустит трех человек, а когда то же видео попадет в интернет, то уже отпустит всех заложников, а сам сдастся. А когда сдавался и выходил из автобуса, то сказал водителю, что не будет ломать ему дверь, поскольку тому еще нужно будет ездить и зарабатывать деньги, а окна ему поменяют", – добавила заложница.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали задержания террориста Максима Кривоша в Луцке.

По его словам. Служба безопасности Украины решила проводить операцию даже после того, как его покинул удерживавший людей террорист, для перестраховки и по полной в таких ситуациях процедуре.

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Напомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный террорист Максим Кривош захватил рейсовый автобус. Заложниками были 13 человек. Около 22:00 все захваченные заложники были освобождены, а мужчина задержан.

Максиму Кривошу 44 года, он дважды судим.

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