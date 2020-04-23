Заработался: Нефедов на таможне в марте невероятно поднял себе зарплату

Глава Гостаможенной службы Максим Нефедов / УНИАН

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов за март 2020 года получил 79,8 тысячи гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.

Соответствующее сообщение опубликовали представители ведомства в ответ на запрос портала Украинские новости. Согласно обнародованным данным, за март 2020-го зарплата Нефедова составила 29,4 тыс. гривен.

Кроме того, он получил 800 гривен надбавки за ранг, 4 410 гривен – за выслугу лет, а также две выплаты по 79,8 тысяч гривен каждая надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы.

Таким образом, оклад главы Гостаможни составил 194 210 гривен - в 6,5 раз больше базовой ставки.

Напомним, ранее в Минфине сообщили о том, что руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов вместе с тремя своими заместителями получал надбавку в размере 300%-ного оклада за интенсивность труда и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы".