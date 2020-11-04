Маркив уже в Украине: сделал громкое заявление

Нацгвардейца встречали в аэропорту Киев с военными почестями.
Боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив, который был осужден в Италии, а потом оправдан, вернулся на Родину и сделал громкое заявление.
Маркив прибыл на самолете в аэропорт Киев вместе с главой МВД Арсеном Аваковым и омбудсменом Людмилой Денисовой, их встречали с военными почестями, пишет УНИАН со ссылкой на сведения корреспондента.
По его данным, нацгвардеец вышел из самолета с флагом Украины и сказал, что столкнулся с ложью, цель которой – "опорочить украинские военные формирования".
Торжественную встречу Маркива в аэропорту в Facebook транслировал 24 Канал.
"Я дал обещание выстоять до конца – не только ради себя, а и ради тех воинов, которые погибли и которые борются за независимость Украины. Мы доказали, что совместными усилиями можно добиться правды", – заявил боец журналистам.
Также Маркив поделился, что не планирует бросать службу в НГУ.
Напомним, вечером 3 ноября стало известно, что в Италии апелляционный суд снял все обвинения с Виталия Маркива, бойца Нацгвардии освободили из-под стражи.
- Справка. Виталий Маркив был задержан при въезде в Италию 30 июня 2017 года.
- В Италии нацгвардейца обвинили в причастности к гибели в 2014 году на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.
- В 2019-м итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил наказание в виде 17 лет лишения свободы. МВД готовило апелляцию по делу Маркива.