Маркив уже в Украине: сделал громкое заявление

После возвращения в Украину Виталий Маркив сделал громкое заявления / Скриншот

Боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив, который был осужден в Италии, а потом оправдан, вернулся на Родину и сделал громкое заявление.

Маркив прибыл на самолете в аэропорт Киев вместе с главой МВД Арсеном Аваковым и омбудсменом Людмилой Денисовой, их встречали с военными почестями, пишет УНИАН со ссылкой на сведения корреспондента.

По его данным, нацгвардеец вышел из самолета с флагом Украины и сказал, что столкнулся с ложью, цель которой – "опорочить украинские военные формирования".

Торжественную встречу Маркива в аэропорту в Facebook транслировал 24 Канал.

"Я дал обещание выстоять до конца – не только ради себя, а и ради тех воинов, которые погибли и которые борются за независимость Украины. Мы доказали, что совместными усилиями можно добиться правды", – заявил боец журналистам.

Также Маркив поделился, что не планирует бросать службу в НГУ.

Напомним, вечером 3 ноября стало известно, что в Италии апелляционный суд снял все обвинения с Виталия Маркива, бойца Нацгвардии освободили из-под стражи.