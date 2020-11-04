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Маркив уже в Украине: сделал громкое заявление

4 ноября 2020, 14:08

Нацгвардейца встречали в аэропорту Киев с военными почестями.

После возвращения в Украину Маркив сделал громкое заявления – Виталий Маркив новости
После возвращения в Украину Виталий Маркив сделал громкое заявления / Скриншот

Боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив, который был осужден в Италии, а потом оправдан, вернулся на Родину и сделал громкое заявление.

Маркив прибыл на самолете в аэропорт Киев вместе с главой МВД Арсеном Аваковым и омбудсменом Людмилой Денисовой, их встречали с военными почестями, пишет УНИАН со ссылкой на сведения корреспондента.

По его данным, нацгвардеец вышел из самолета с флагом Украины и сказал, что столкнулся с ложью, цель которой – "опорочить украинские военные формирования".

Торжественную встречу Маркива в аэропорту в Facebook транслировал 24 Канал.

"Я дал обещание выстоять до конца – не только ради себя, а и ради тех воинов, которые погибли и которые борются за независимость Украины. Мы доказали, что совместными усилиями можно добиться правды", – заявил боец журналистам.

Также Маркив поделился, что не планирует бросать службу в НГУ.

Напомним, вечером 3 ноября стало известно, что в Италии апелляционный суд снял все обвинения с Виталия Маркива, бойца Нацгвардии освободили из-под стражи.

  • Справка. Виталий Маркив был задержан при въезде в Италию 30 июня 2017 года.
  • В Италии нацгвардейца обвинили в причастности к гибели в 2014 году на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.
  • В 2019-м итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил наказание в виде 17 лет лишения свободы. МВД готовило апелляцию по делу Маркива.
Людмила Денисова Арсен Аваков Виталий Маркив
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