Маски в школах: стало известно, для кого сделают исключение

Дети начальных классов вряд ли без постоянного контроля будут носить маски, подчеркнули в ЦОЗ.
Специалист по инфекционному контролю Центра общественного здоровья Роман Колесник рассказал об особенностях организации учебного процесса в условиях эпидемии коронавируса.
Как сообщил он в комментарии Украинской правде. Жизнь, ученики 1-4 классов могут приходить в школу или передвигаться без масок или респираторов.
В то же время специалист ЦОЗ подчеркнул - это не значит, что этого делать не надо.
"То, что можно не носить – не значит, что носить не рекомендовано", - уточнил он.
По его словам, решение о необязательности масок для 1-4 классов обусловлено тем, что дети этого возраста вряд ли без постоянного контроля будут носить маски.
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"Конечно, любое неношение маски и несоблюдение общих правил предупреждения инфицирования несут риски инфицирования. Дети могут так же заболеть", - добавил Колесник.
Напомним, ранее и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о работе школ с 1 сентября.
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По его словам, министерство образования выдало рекомендации, как действовать школам.