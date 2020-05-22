Кровавая бойня на Житомирщине: мужчина расстрелял из ружья семерых человек

Профессиональный охотник расстрелял компанию людей / bryansktoday.ru

В ночь на 22 мая в лесах Житомирской области разыгралась кровавая трагедия. Мужчина расстрелял из ружья семерых человек. О жестоком убийстве рассказал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, на берегу ставка, неподалёку от села Новоселица Попельнянского района, собралась компания киевлян – они были давними друзьями и неоднократно там собирались на рыбалку. По данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3., 1962 года рождения.

"После распития спиртных напитков шестеро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором ставка. Около часа ночи арендатор ставка, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ", - сообщил Геращенко.

Сначала мужчина убил двоих человек, которые находились рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек. Одному человеку удалось убежать в лес, выйти в село и вызвать полицию.

Подозреваемый в убийстве семерых человек задержан полицейскими и находится под стражей. Ружьё, из которого было осуществлено массовое убийство, изъято.

Задержанный будет направлен на судебно психиатрическую экспертизу, после чего суд примет решение о его вменяемости.

"Думаю, что суд не будет иметь другого решения как пожизненное лишение свободы для человека, лишившего жизни семерых", - отметил Геращенко.

Напомним, в начале февраля в Донецке произошло массовое убийство: боевик "ДНР" расстрелял четверых и покончил жизнь самоубийством.

Бойня произошла на окраине города - в поселке Чулковка, ее устроил и покончил с собой сотрудник "Министерства госбезопасности ДНР".

Трое из четырех жертв "МГБшника" - сотрудники "МВД" псевдореспублики. По данным местных СИМИ, "…они отмечали "День следственных органов МВД ДНР" в кафе. Представитель "МГБ" тоже был выходцем из "органов внутренних дел".

Источник сообщил, что в ходе празднования между "МГБшником" и его знакомыми из "МВД" возник конфликт. Собеседник добавил, что после конфликта сотрудник "МГБ" из автомата Калашникова расстрелял знакомых из "МВД" и таксиста.