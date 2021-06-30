"Материнский инстинкт": киевлянки несколько лет снимали порно со своими дочками

На данный момент девочкам всего лишь шесть и девять лет.
Полиция Киева разоблачила двух местных жительниц, которые на протяжении нескольких лет развращали своих маленьких дочерей. Матери снимали детское порно и продавали его.
Как сообщили в пресс-службе Офисе генпрокурора, "досудебным расследованием установлено, что двое не связанных между собой женщин в течение 3-4 лет организовывали фото- и видеосъемку своих детей 6 и 9 лет с целью изготовления материалов, содержащих изображения откровенного сексуального поведения, которые являются детской порнографией".
За сбыт детского порно через интернет неустановленным лицам они получали до 2 тыс. грн прибыли. И это только за один ролик.
Обыск жилищ подозреваемых показал, что на мобильных телефонах и компьютерах есть множество фото и видео с участием малолетних девочек. Женщин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
Одной из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения. Ее будут содержать под стражей без возможности внесения залога, другой - готовится такое же ходатайство.
Кроме этого, женщинам сообщено о подозрении в развращении их детей и создании порнопродукции с целью получения прибыли, что инкриминируется ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины, ч. 4 ст. 301 УК Украины в редакции от 20.01.2010 года).
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