Майдан в Беларуси: Зеленский предупредил об опасности "кровавой бойни"

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал проходящие в Беларуси массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

В интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung глава государства не исключил повторения в Беларуси украинского сценария 2013-2014 годов.

Зеленский подчеркнул, что однозначно поддерживает белорусский народ и обратил внимание на то, что люди борются за свободу и за демократию без агрессии и насилия.

"Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Многие демонстранты подвергаются жестокому обращению со стороны государства. Для меня важно, чтобы не было кровавой бойни. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана", - предположил президент.

В то же время он сказал, что не видит в Беларуси лидера, вокруг которого могут сплотиться протестующие и добавил, что ни одной стране нельзя вмешиваться во внутренние дела другой страны.

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Ранее Зеленский оценил ситуацию, сложившуюся в Беларуси после проведения там президентских выборов.

Он обратил внимание на то, что Россия всегда имела большое влияние в Беларуси.

Президент убежден, что белорусский народ хочет справедливости, свободных и честных выборов, поэтому Украина не поддерживает вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Беларуси.