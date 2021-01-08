Медик назвал идеальный момент для вакцинации от коронавируса

Уровень антител в организме со временем падает, поэтому проверять их наличие следует раз в полтора месяца.
Тем людям, кто переболел коронавирусом, лучше сделать прививку когда их количество антител снизится до "серой зоны".
По словам научного сотрудника Центра фундаментальной трансляционной медицины Александра Чепурнова, производители тестов на антитела к коронавирусу используют разную шкалу для определения их уровня, но у всех есть показатель, который называется "серой зоной", передает РБК.
"Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации", - указал Чепурнов.
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По его словам, в это время прививка может дать даже лучший результат. Если в организме еще много антител, то вакцина может оказаться неэффективной.
Чепурнов предупредил, что уровень антител в организме со временем падает, поэтому проверять их наличие следует раз в полтора месяца.
Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от коронавируса. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения 30 декабря сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- СМИ 6 января рассказали, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.