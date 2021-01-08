Медик назвал идеальный момент для вакцинации от коронавируса

Когда делать прививку от коронавируса / Reuters

Тем людям, кто переболел коронавирусом, лучше сделать прививку когда их количество антител снизится до "серой зоны".

По словам научного сотрудника Центра фундаментальной трансляционной медицины Александра Чепурнова, производители тестов на антитела к коронавирусу используют разную шкалу для определения их уровня, но у всех есть показатель, который называется "серой зоной", передает РБК.

"Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации", - указал Чепурнов.

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По его словам, в это время прививка может дать даже лучший результат. Если в организме еще много антител, то вакцина может оказаться неэффективной.

Чепурнов предупредил, что уровень антител в организме со временем падает, поэтому проверять их наличие следует раз в полтора месяца.

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