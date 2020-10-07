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Медик рассказала, почему в Киеве и Украине сложная ситуация с Covid-19

7 октября 2020, 19:37

Семейный врач сделала весьма мрачный прогноз по поводу заболеваемости коронавирусом в стране и столице.

Карантин
Медик рассказала, почему в Киеве и Украине сложная ситуация с Covid-19 / УНИАН

В ближайшее время количество больных коронавирусом Covid-19 как в Украине, так и в Киеве, будет только увеличиваться.

Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на прогноз семейного врача из Дарницкого района столицы Марины Д.

По словам медика, очень многие больные Covid-19 пациенты спокойно перемещаются по Киеву, о положительном результате теста узнают с опозданием (в это время заражая других горожан).

"У меня в очереди на прием ежедневно десятки больных COVID-19. Проблема еще в том, что результаты тестов, которые свидетельствуют о наличии у человека коронавируса, приходят с опозданием, обычно через 5-6 дней. Сделать его также удается не сразу. В это время уговорить пациента самоизолироваться практически невозможно. Человек приходит в больницу и заражает других: тех, кто в очереди, с которыми едет, например, в маршрутке и т.д. Это действительно большая проблема ", - рассказала семейный врач.

По словам медика, в Киеве сейчас очень большая проблема с госпитализацией больных с подозрением на Covid-19. Одного больного мужчину скорая помощь возила шесть часов по городу, но в больницах не было места и все отказывались госпитализировать. Пациента пришлось привезли обратно домой.

Как утверждает семейный врач, ситуацию несколько исправляет то, что очень многие украинцы болеют в легкой форме и им не нужна срочная госпитализация.

"Вообще есть три основных течения коронавируса: первый ‒ когда страдает нос, у человека исчезает обоняние и вкус. Таких больше всего. Второй ‒ когда возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом. И третий ‒ когда все начинается с кашля. Последний ход сложный, так как он часто заканчивается осложнением в виде пневмонии", ‒ добавила доктор.

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Коронавирус в Украине - что было ранее:

  • Главный санврач Киева Олег Рубан заявил - нынешние антирекорды по заболеваемости Covid-19 в регионах и в столице связано с ростом эпизодов острых респираторных вирусных инфекций, к которым принадлежит и коронавирус.
  • До того врач-анестезиолог Сергей Дубров, что в Украине продолжает быстро распространяться опасный штамм коронавируса - с каждым днем становится все больше больных, а у Covid-19 регистрируют новые симптомы.

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