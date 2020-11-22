Медики описали заболевания, усугубляющие вред от COVID-19 для организма

Как утверждают врачи, есть определенный перечень болезней, которые вкупе с коронавирусом серьезно вредят здоровью.
В США ученые обнаружили взаимосвязь между двумя распространенными заболеваниями и поражением мозга после китайского коронавируса.
Как сообщает портал News Medical, результаты нового исследования продемонстрировали, что пациенты с сахарным диабетом II типа и гипертонией могут иметь больший риск получения неврологических осложнений после заражения COVID-19.
По версии ученых, у пациентов с диабетом и гипертонией мозговые кровотечения и инсульты могут развиваться чаще после заражения COVID-19. В исследовании также говорится, что сейчас есть очень много информации о влиянии коронавируса на органы дыхания. Самое частое осложнение – пневмония. Однако вирус регулярно выбирается за пределы дыхательной системы и может поражать также и другие органы человека, в том числе и мозг.
"И хотя осложнения на мозг более редки, о них врачи начинаю сообщать все чаще", ‒ заявила один из руководителей проекта, доктор медицины Колби В. Фриман.
Читайте такжеВрач рассказал, какие болезни мешают лечению коронавируса
Повторное заражение коронавирусом – о чем сообщалось ранее:
- Заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Александр Мацьков заявил, что повторное заражение коронавирусом грозит людям с хроническими заболеваниями. По его словам, у людей с такими медицинскими проблемами снижена сопротивляемость организма вирусам.
- Повторное заражение коронавирусом проявляется в более тяжелом виде. К таким выводам пришли ученые, когда наблюдали случай 25-летнего американца, который повторно заразился COVID-19.