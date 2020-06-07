Медики рассказали, как будут протестовать против второго этапа медреформы / УНИАН

В случае, если украинское правительство продолжит второй этап медицинской реформы, то сотрудники медучреждений объявят масштабную забастовку.

С таким заявлением в эфире украинского телевидения выступил руководитель Института сердца Борис Тодуров.

"Если сегодня встанет вопрос о том, что будут увольнять министра (здравоохранения Максима Степанова - Главред) о том, что будут продолжать (медицинскую ‒ Главред) реформу, то я делаю официальное заявление: мы объявим всеукраинскую забастовку медиков. И с нами выйдет не только медперсонал, с нами выйдут и наши пациенты. И это будет очень серьезно", ‒ заявил он.

При этом Тодуров отметил ‒ если власти будут сильно давить на медиков, то забастовка пройдет уже после окончательного завершения коронавирусного карантина.

Напомним, ранее во Львове медики из числа персонала противотуберкулезного диспансера, которые вполне реально могут лишиться без работы (если второй этап медицинской реформы будет доведен до конца) устроили коридор позора для чиновников и высказали им свои претензии.

До того руководитель Минздрава Максим Степанов рассказывал, что второй этап медицинской реформы в прежнем формате означает автоматическое увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц



