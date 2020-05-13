В Украине против гражданки США Ульяны Супрун готовят уголовное дело -  Atlantic Council

Ульяна Супрун / УНИАН

Против бывшего экс-и.о. руководителя украинского Минздрава Ульяны Супрун в Украине планируют завести уголовное производство.

Такая информация содержится в сообщении, опубликованном Atlantic Council - крупном американском аналитическом центре, который работает с властями США и странами НАТО.

"Мы получили достоверную информацию о том, что может быть начато расследование в отношении доктора Ульяны Супрун, которая отлично выполняла обязанности министра здравоохранения и попыталась реформировать шаткую систему здравоохранения Украины. Любое преследование Супрун или ее мужа, как граждан США, вызвало бы удивление в Вашингтоне и Европе", - говорится в тексте.

Суть ситуации в том, что в Atlantic Council признали тот факт, что Супрун имеет гражданство США. Соответственно, она не могла работать на посту и.о. главы Минздрава - поскольку на госслужбу в Украине, согласно законам, не могут назначаться граждане иностранных государств.

Напомним, ранее сообщалось о том, что внедрение второго этапа медицинской реформы в Украине, стартовавшее 1 апреля 2020 года, могут приостановить по причине неготовности к ней страны. Как заявлял президент Зеленский, из-за нововведений в системе здравоохранения, инициированных Ульяной Супрун, медучреждениям хватит оставшихся денег "разве что на дверной замок", а около 50 тысяч медработников находятся под угрозой увольнения.