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Мендель рассказала, как Богдан превращался в люмпена, и кого в Кабмине называли "Два метра секса"

20 июля 2021, 17:15

Бывшая пресс-секретарь президента Украины в своей книге раскрыла интересные детали о некоторых политических фигурах.

Мендель
Мендель рассказала, как Богдан превращался в люмпена, и кого в Кабмине называли "Два метра секса" / instagram.com/iuliia_mendel

Книга бывшего пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель "Каждый из нас президент" стала объектом активного обсуждения в СМИ и соцсетях из-за ее неожиданных высказываний о политиках и процессах в стране. В частности, в своей книге Мендель пишет о победах Владимира Зеленского и кознях Петра Порошенко.

Кроме того, экс-спикер президента не обходит действующего и бывшего глав Офиса Президента – Андрея Богдана и Андрея Ермака, сообщает Лига.net.

Также Мендель пишет о том, что решение Зеленского баллотироваться на пост президента подарило украинцам надежду. Он хотел строить страну по модели функционирования успешной компании. Там каждый будет исполнять свою роль в условиях здоровой конкуренции и карьерного роста.

Она также рассказала, что Зеленский никогда не прислушивается только к одному человеку. Он слышит всех и позволяет людям принимать решения.

Кроме того, Зеленский сократил президентский кортеж. Пока это только 2 автомобиля – президента и охраны. Эту информацию Мендель комментирует словами "поверьте мне".

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Экс-спикер убеждена, что Зеленский имеет право жить на государственной даче. Этот дом нельзя даже сравнивать с домом "с золотыми унитазами и безвкусным китчем нашей предыдущей политической" элиты".

Боты Порошенко

Мендель рассказала, что боты под постами Зеленского – это боты Порошенко. Ботофермы уже рассекречивали. И тогда "понеслась волна примитивного позитива и восхваление нашей команды под нашими же постами".

"Порошенко надеялся, что таким образом достигнет эффекта, когда в работе десятков, а то и сотен ботов обвинят команду Зеленского", – отметила Мендель.

"Негигиеничные ночи на Майдане"

Приход Зеленского к власти Мендель характеризует как "электоральную революцию без "негигиеничных ночей на Майдане". По словам экс-спикера президента, рекордные 73% во втором туре тоже были революцией.

"Только приемлемой для большинства населения без грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть избитым, снесенным водометами или залитым газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых веков", – заявила Мендель.

Хам Богдан и "демонизация" Ермака

Автор книги убеждена, что Андрея Ермака "демонизируют". Ему создали слишком негативный образ. В то же время Ермак взял на себя ответственность за множество политических кризисов.

По словам Мендель, "сложно представить себе более преданного поставленным целям человека с оригинальными подходами".

Не обошла экс-спикер президента встречи Ермака с его предшественником – Андреем Богданом. Мендель утверждает, что это было зрелище "не для слабонервных".

Встретив Ермака, Богдан превращался в хамовитого люмпена, который выкрикивал несовместимые с логикой языковые конструкции. Ермак отмалчивался, ведя себя как родовитый аристократ,– рассказывает автор.

Гончарук и "два метра секса"

По словам Мендель, экс-премьер за время пребывания на должности так и не сумел повзрослеть. Он предлагал много реформ, однако принять их смогли только благодаря стараниям Зеленского. Президент "лично согласовывал каждую реформу, выбирал модели, вносил изменения".

Гончаруку просто надо было повзрослеть. И это сложно давалось мальчику, который до того, как его кандидатуру представил президент, больше часа играл на приставке в офисе партии,– заметила экс-спикер президента.

Мендель призналась, что ее подруга называла Гончарука "Два метра секса".

Политику не хватало институционального опыта, так как "сложно из общественного активиста превратиться в премьера сорокамиллионной страны". Гончарук терялся в кризисных ситуациях.

Мендель рассказала, что политик был закрытым в своем эгоцентризме и часто срывался на фракции. За это там его откровенно ненавидели.

Читайте такжеНовый пресс-секретарь Зеленского поведал, будет ли читать книгу МендельНапомним, за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики. О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она призналась в большом интервью на канале ZIK.

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