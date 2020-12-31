Мендель рассказала, как Зеленский отреагировал на ее "беременность"​

Мендель рассказала об отношении Зеленского к ее ложной беременности.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала слухи о своей якобы беременности от президента Владимира Зеленского.
По ее словам, она с юмором отнеслась к появлению такой информации в СМИ.
"Я не реагировала первое время, ведь это было очень смешно. Но потом я сказала, что это фейк", – отметила Мендель в интервью телеканалу ZIK.
Она добавила, что слухи о ее беременности от президента Зеленского были попыткой атаки на семью главы нашей страны.
"Это большое неуважение к супругам Зеленским… Нет ничего примитивнее, чем выдумать, что шеф может иметь контакт со своей подчиненной. Это полная дискредитация", –сказала она.
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Мендель рассказала, что Зеленский даже пошутил насчет ее "беременности" и не придал этим слухам особой важности.
Мендель и Зеленский - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее появились слухи о том, что у Владимира Зеленского роман с Юлией Мендель. Начали говорить, что спикер беременна от президента.
- В Офисе президента заявили, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель адекватно отреагировала на слухи о ее якобы беременности от главы государства.
- Позже пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на слухи о том, что она якобы беременна от украинского лидера. Мендель подчеркнула, что каждый фейк имеет свое имя.