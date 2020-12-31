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Мендель рассказала, как Зеленский отреагировал на ее "беременность"​

31 декабря 2020, 23:34

Мендель рассказала об отношении Зеленского к ее ложной беременности.

Юлия Мендель рассказала о своей ложной беременности / УНИАН

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала слухи о своей якобы беременности от президента Владимира Зеленского.

По ее словам, она с юмором отнеслась к появлению такой информации в СМИ.

"Я не реагировала первое время, ведь это было очень смешно. Но потом я сказала, что это фейк", – отметила Мендель в интервью телеканалу ZIK.

Она добавила, что слухи о ее беременности от президента Зеленского были попыткой атаки на семью главы нашей страны.

"Это большое неуважение к супругам Зеленским… Нет ничего примитивнее, чем выдумать, что шеф может иметь контакт со своей подчиненной. Это полная дискредитация", –сказала она.

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Мендель рассказала, что Зеленский даже пошутил насчет ее "беременности" и не придал этим слухам особой важности.

Мендель и Зеленский - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Зеленский Юлия Мендель
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