Мендель рассказала о страшном костюме судьи КСУ на Хэллоуин

Юлия Мендель поделилась идеей костюма на праздник / facebook.com/Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель высказала мнение, что самым страшным образом на вечеринке в Хеллоуин в нынешнем году будет образ судьи, особенно Конституционного суда Украины.

"В этом году худшим должен быть образ судьи. Особенно — Конституционного Суда. Благодаря этим слугам Фемиды Украина на этой неделе балансирует как канатоходец над пропастью, когда с одной стороны этот канат ещё хотят перерезать", — написала Мендель в Facebook.

Мендель призналась, что несколько лет назад на Halloween она предстала в образе сотрудницы Russia Today. Этот образ, по ее словам, очень приглянулся иностранцам, которые делали перепосты.

Мендель в образе журналистки Russia Today

Решение КСУ по антикоррупционным законам