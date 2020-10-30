Мендель рассказала о страшном костюме судьи КСУ на Хэллоуин

Спикер главы государства рассказала, как ранее предстала в образе сотрудницы Russia Today.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель высказала мнение, что самым страшным образом на вечеринке в Хеллоуин в нынешнем году будет образ судьи, особенно Конституционного суда Украины.
"В этом году худшим должен быть образ судьи. Особенно — Конституционного Суда. Благодаря этим слугам Фемиды Украина на этой неделе балансирует как канатоходец над пропастью, когда с одной стороны этот канат ещё хотят перерезать", — написала Мендель в Facebook.
Мендель призналась, что несколько лет назад на Halloween она предстала в образе сотрудницы Russia Today. Этот образ, по ее словам, очень приглянулся иностранцам, которые делали перепосты.
Решение КСУ по антикоррупционным законам
Конституционный суд Украины во вторник, 27 октября, вынес решение о неконституционности статьи в Уголовном кодексе, предполагающей уголовную ответственность для чиновников, которые вносят недостоверные данные в электронные декларации.
Суд запретил Национальному агентству по противодействию коррупции осуществлять мониторинг деклараций и обязал НАПК закрыть соответствующий реестр.
В Евросоюзе заявили, что предоставление Брюсселем финансовой помощи Киеву непосредственно связана с созданием антикоррупционных органов в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал экстренное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении работы реестра электронных деклараций.
Глава государства внес в Верховную Раду проект закона, предусматривающий увольнение судей Конституционного суда Украины.