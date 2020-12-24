"Меншовартисть бесит": эксперт раскритиковал Кабмин за цены на проезд по платным дорогам

Эксперт раскритиковал Кабмин за цены на проезд по платным дорогам/ УНИАН

Эксперт и гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко подверг жесткой критике решение Кабмина, согласно которому утверждаются тарифы на проезд по платным дорогам в Украине.

Свое мнение эксперт высказал в посте в социальной сети Facebook. Назаренко провел параллель в вопросе обустройства системы платных дорог в странах Евросоюза и Украине (не в пользу украинских властей).

"Вчера Кабмин утвердил цены проезда платным дорогами в Украине. В целом поддерживаю: это европейская практика( даже в Беларуси и РФ уже платные есть). Но:

1) В ЕС есть право выбора: хочешь - платишь и едешь по прекрасной платной дороге, а хочешь - бесплатно едешь по бесплатной (худшего качества, но абсолютно нормальной)! Я боюсь, что у нас при наличии платной дороги полностью прекратят ремонт бесплатной и что возникнет "выбор": или платная дорога или колдобины, преодоление коих под силу только танку;

2)Часто в ЕС заботятся о своих гражданах и делают для них (легковые авто) бесплатными все дороги, а платные дороги за плату только для иностранцев и грузовиков (автобусов). Может и государству Украина начать заботиться о своих гражданах?", ‒ написал он.

По словам Назаренко, украинское правительство практикует двойные стандарты, когда устанавливает тарифы на проезд по платным дорогам в европейской валюте.

"P.S. Стоимость пользования таким дорогами по решению Кабмина: 2,3 евро за 100 км (4,5 и 13,3 евро для грузовых/ автобусов). Блин! Эта "меншовартисть" уже бесит! Почему в евро и почему у нас тогда пенсии и зарплаты не в евро! Будьте последовательны, панове из Кабмина!", ‒ подытожил он.

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