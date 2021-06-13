Мертвая голая женщина в кустах и мухи: в Киеве мужчина пошел "в туалет" и увидел труп

Тело женщины без одежды было обнаружено в Шевченковском районе столицы / Киев Оперативный

В Киеве случайный прохожий шел со стороны стадиона Спартак в направлении Дрогожичей. По дороге он зашел в "туалет", но в кустах увидел тело женщины без одежды, возле которого были мухи. После этого он побежал на заправку и вызвал полицию. Тело погибшей, согласно описанию очевидца, было обнаружено на улице Елены Телиги в Шевченковском районе.

Как сообщает Киев Оперативный в Telegram, тело женщины без одежды в кустах и без одежды было найдено недалеко от заправки на улице Елены Телиги.

"Я шел на Дорогожичи, со стороны "Спартака". Я не знал, что на заправках есть туалеты. Зашел в кусты, подальше от людей, чтобы меньше было видно и увидел, что лежит человек, а возле него мухи. Я побежал сразу на заправку и вызвал полицию", - рассказал Анатолий, увидевший тело погибшей.

На месте происшествия работает следственная группа, кинологи и правоохранители. Детали происшествия устанавливаются.

7 июня в Дарницком районе Киева на улице Бажана обнаружили труп женщины с признаками насильственной смерти. Правоохранители органы открыли уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство. На месте происшествия было найдено удостоверение сотрудника полиции.