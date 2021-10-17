Мест нет: в Харькове тяжело больную коронавирусом выгнали из больницы

Медики сказали, что у них нехватка специалистов / УНИАН

Харьковские медики не нашли в своей больнице места тяжелой пациентке с коронавирусом. Несмотря на то, что родственники инфицированной вызывали пять скорых, больную COVID-19 все-таки не госпитализировали.

Как пишет Telegram-канал "Труха Харьков" со ссылкой на дочь женщины, врачи не скрывали критического состояния потенциальной пациентки, но госпитализировать ее отказались.

"Моя мама заболела COVID-19. Ни одна скорая помощь не хотела забирать в больницу, потому что мест нет", - рассказала харьковчанка.

Также, по ее словам, сатурация матери была на уровне 32%, при том, что нормальный уровень насыщения крови кислородом должен быть не менее, чем 95%. Кроме того, дочь больной утверждает, что медики прибыли на вызов без кислородного баллона.

Читайте такжеКак невакцинированным попасть в другой город с 21 октября: Ляшко назвал единственное условиеПациентку все же госпитализировали. Это сделала пятая бригада "скорой". Больная успела побывать и в 17-й и 22-й больницах. Но не долго. Оставить ее в медучреждении врачи все-таки не смогли, аргументируя ситуацию тем, что "лечить будут с понедельника, поскольку медиков тоже не хватает."

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"Если до понедельника доживет - тогда и лечить будем", - процитировала людей в белых халатах бедная дочь.

Напомним, по данным главного врача одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкого, ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также напомним, что человек, инфицированный штаммом "Дельта", может во время простого общения заразить коронавирусом от 9 до 11 человек. Это в пять раз больше, чем при обычном штамме, когда есть риск вероятности заражения 2 человек.