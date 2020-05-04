"Не стали играть в сложные сценарии": политолог раскрыл планы Слуги народа на местные выборы

Слуга народа не собирается усложнять местные выборы / УНИАН

Политолог Владимир Фесенко со ссылкой на собственные источники в парламенте сообщает, что на местных выборах Слуга народа не будет принуждать к членству в партии, в том числе это касается мэров.

"В общем, как я и ожидал, Слуга народа не стала играть в сложные и рискованные сценарии с партийной принудиловкой на местных выборах. Кстати, источники говорят, что тему тотальной партизации местных выборов активно продвигают ОПЗЖ и некоторые другие партийные фракции в парламенте", - написал он в Facebook.

По его словам, местные элиты не будут вступать в "политический колхоз" Слуги народа и станут хозяевами своей политической судьбы.

Он добавил, что иная ситуация у Оппозиционной платформы – За жизнь. Причем в партии хотят изменить сам принцип выбора депутатов на местах, оставив народу только местных политиков.

"Они продвигают и тему ступенчатого формирования районных и областных советов (по Солженицыну): прямым путем, по их мнению, надо избирать только депутатов ОТГ, а далее уже депутаты ОТГ должны избирать районные советы, а депутаты районных советов – состав областных советов. А это уже феодализм ОТГ со всеми вытекающими отсюда последствиями", - считает Фесенко.

Местные выборы в Украине

Напомним, глава партии Слуга народа Александр Корниенко полагает, что власти Украины не допустят какого-то апокалиптического сценария с пандемией коронавируса и проведут местные выборы вовремя.

Как ранее сообщалось, согласно Конституции, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября. В Центральной избирательной комиссии сообщали, что избирательная гонка может не состояться по двум причинам – это введение военного положения и введение чрезвычайного положения.