Метинвест завершил крупнейший экологический проект в истории Украины

Руководитель проекта модернизации аглофабрики Андрей Панченко / Скриншот

Группа Метинвест завершила крупнейший экологический проект в истории независимой Украины - реконструкции аглофабрики Мариупольского металлургического комбината (ММК) имени Ильича.

Об этом журналистам сообщили в ходе виртуального пресс-тура на ММК имени Ильича.

"Нами было взято публичное обязательство перед общественностью и мэрией города по строительству газоочистных сооружений и окончании строительства проекта в 2020 году. Подтверждением завершения работ являются параметры работы газоочисток, которые соответствуют правилам и нормам, которые заложены в проекте и стандартам безопасности Украины", - рассказал генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

Как отметил Шевченко, до постройки проекта, инвестиции в который составили более $160 млн, аглофабрика ММК имени Ильича являлась самым крупным загрязнителем воздуха, так как порядка 80% выбросов и около 40% пыли в городе формировала именно она.

"Нормативы предусматривали уровень выбросов пыли аглофабрики до 300 мг/куб. м, а наши газоочистки сейчас обеспечивают 15-20 мг/куб. м при установленных украинским законодательством 50 мг/куб. м", - пояснил руководитель проекта модернизации аглофабрики Андрей Панченко.

Напомним, что экологическая модернизация аглофабрики на ММК имени Ильича стартовала еще в 2012 году и за более чем семь лет с нуля был построен современный и эффективный аспирационный комплекс, включающий в себя две ступени очистки. На первой ступени – грубая очистка от пыли с помощью современных итальянских циклонов HURRICLONE. На второй – тонкая доочистка газа от пыли и соединений серы в мощных рукавных фильтрах, которая позволила снизить выбросы пыли более чем в десять раз.

Главным поставщиком оборудования и технологий выступила итальянская компания Termokimik Corporation, генподрядчик проекта – "Метинвест-Инжиниринг".