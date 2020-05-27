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Международный день рассеянного склероза и акция "Поддержи мечту" новости компании

27 мая 2020, 10:01

Чтобы каждый пациент получил свой шанс на жизнь была создана акция "Поддержи мечту".

Рассеянный склероз - пожалуй, одно из самых загадочных заболеваний. Несмотря на то, что эта болезнь совсем не новая - впервые симптомы рассеянного склероза были описаны еще в 1868 году, точные причины его возникновения до сих пор не известны.

Ясно то, что это не старческое заболевание, а наоборот - болезнь молодых, умных и перспективных людей от 20 до 40 лет. И это особенно больно, когда осознаешь, что человек в расцвете сил может оказаться в инвалидной коляске.

Основой болезни является сбой в работе иммунной системы, когда она перестает выполнять функцию "защитника". Превращаясь в нападающего, она атакует собственные оболочки нервных клеток, что со временем приводит к тяжелым нарушениям в работе нервной системы.Факторами риска врачи называют стресс, курение, проживание на территории с малой естественной освещенностью. Но все это только гипотезы. Важно отметить, что РС - не наследственное заболевание, хотя некоторые генетические изменения увеличивают риск его развития.

Еще одной загадкой симптомы рассеянного склероза, которые могут отличаться по интенсивности. Это покалывание и онемение конечностей, мышечная слабость, кратковременное нарушение зрения, а также апатия и депрессия.

Течение заболевания для каждого конкретного пациента невозможно предсказать, ведь это зависит от формы РС и особенностей иммунной системы.

Следующей загадкой рассеянного склероза в Украине количество больных. По официальным данным их 20000, однако из-за отсутствия реестра, эта цифра очень приблизительная и заниженная. А это приводит, к самой актуальной проблеме людей с РС в Украине: их обеспечение необходимыми дорогостоящими препаратами, так как только современные высокоэффективные лекарства могут облегчить симптомы и остановить прогрессирование болезни. Это шанс остаться полноценным членом общества, быть поддержкой, а не обузой для своей семьи. Для этого необходимо, чтобы люди с РС были услышаны обществом и государством.

При формировании бюджета в 2019 году регионам была обнародована потребность только для 3.5 тысяч пациентов. А это потерянное время и человеческие жизни, из-за чего большинство из них вынуждены забыть о полноценной жизни и сесть в инвалидные коляски.

Чтобы каждый пациент получил свой шанс на жизнь была создана акция "Поддержи мечту", главной целью которой является привлечение внимания широкого круга людей к проблемам и нуждам пациентов с РС, донести до общества информацию о болезни и поддержать тех, кто ежедневно с ней борется.

У вас также есть возможность приобщиться к акции. Пройдите по ссылке https://dreams.ms-ua.com и напишите свои слова поддержки. Очень важно услышать этих людей и подарить им ощущение, что они не одни. Кроме того, только объединяя усилия мы поможем им получить современное лечение и шанс на полноценную жизнь.

Подробную информацию о рассеянном склерозе, вы найдете на сайте сообщества https://ms-ua.com/, а также на странице www.facebook.com/multiplesclerosis.ua

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