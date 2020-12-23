Международный фестиваль-конкурс "Выбор года" в Украине огласил товары и услуги №1 в стране

Фестиваль каждый год проводит маркетинговое исследование потребительских предпочтений в партнерстве с компанией Ipsos Ukraine. Кроме потребителей, чье мнение больше всех влияет на результаты, привлекают высокое и профессиональное жюри.
Перечень брендов и компаний ― ориентир для потребителей, которые хотят выбирать не просто популярные, но и качественные продукты или услуги. Кроме того, для брендов это способ проверить эффективность стратегии развития торговых марок и маркетинг.
Премия "Выбор года" уже 20 лет подряд определяет лучшие торговые марки, представленные в Украине. Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (США) и дает комплексную оценку позиции товара, услуги и компании-производителя на рынке.
Победители получили медаль "Выбор года", которая является атрибутом товаров №1 в Украине. Награда помогает привлечь внимание потребителя как возле торгового стеллажа, так и в цифровых каналах коммуникации. Так, 64% потребителей обращают внимание на медаль, а 24% выбирают именно этот товар или услугу.
Победители международного фестиваля-конкурса "Выбор года" 2020:
- Производитель школьных и офисных досок года – UKRBOARDS
- Сервис онлайн-кредитования года – Moneyveo
- Твердый сыр года – КОМО
- Плавленый сыр года – КОМО
- Мука года – КиївМлин
- Йогурт года – Галичина
- Краска года украинского производства – Kolorit
- Лампочка года – Videx
- Телевизор эконом-класса года – Kivi
- Душевые системы года – Hansgrohe
- Пылесос года – Electrolux
- Стиральная машина года – LG ELECTRONICS
- Холодильник года – LG ELECTRONICS
- Электрогриль года – Tefal
- Пирожные года – БКК Київ
- Хлебцы года – NORDIC
- Девелоперская компания года в пригороде Киева – Строительная группа "Синергия"
- Девелоперская компания года в г. Киев – DIM
- Жилищный комплекс бизнес-класса года в пригороде Киева – Krona Park II
- Жилищный комплекс бизнес-класса года в г. Киев – ЖК DIADANS
- Торгово-развлекательный комплекс года – ТРЦ River Mall
- Уборочная техника года – Kärcher
- Садовая техника года – Kärcher
- Гель-лаки и средства для маникюра года – Kodi Professional
- Сеть бутиков натуральной косметики года – Yves Rocher
- Электрический теплый пол года – Nexans
- Производитель профильных систем для металлопластиковых окон и дверей года – Rehau
- Производитель бумажных изделий года – Selpak
- Шоколад года – Millennium
- Программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife Nutrition
- Диетические добавки года – Herbalife Nutrition
- Облачный сервис электронного документооборота года – Document.Online
- Отечественный бренд года одежды для женщин – VOVK
- Средство года для поддержания иммунитета на основе бета-глюканов – Бета-Імун
- Назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер
- Препарат года для лечения насморка (на основе растительных компонентов) – Синупрет
- Сеть центров лазерной эпиляции года – Лазерхауз
- Одноразовые медицинские перчатки года – MedTouch
- Автобусные туры года – Аккорд-тур
- Венотоник года в таблетках – Детралекс
- Сеть барбершопов года – ЦирюльникЪ
- Альтернативные продукты года для курильщиков – IQOS
- Магазины красоты и здоровья года – EVA
- Косметика года для ухода за лицом – Nivea
- Препарат года от никотиновой зависимости – Нікоретте
- Фармацевтическая компания года (иностранная) – ДЖОНСОН И ДЖОНСОН
- Скорая медицинская помощь года – Добробут
- Антисептик года для рук – Dr.Sanitizer
- Украинский интернет-сервис погоды года – Gismeteo
- Жилищный комплекс курортного типа года в пригороде Киева – Уютный квартал
- Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота – M.E.Doc
- Украинская ERP-система года – IsPRO
- Национальная сеть торговых центров года – Епіцентр
Команда фестиваля благодарит за поддержку генерального спонсора ― ТМ Nexans, победителя в номинации "Электрический теплый пол года".