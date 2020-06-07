"Взяли и начали управлять": Малюська рассказал, кто сейчас руководит Межигорьем

Малюська рассказал, кто сейчас руководит Межигорьем / УНИАН

Руководитель Министерства юстиции Украины Денис Малюська рассказал, кто по состоянию на июнь 2020 года управляет Межигорьем ‒ бывшей резиденцией Виктора Януковича (в бытность того президентом Украины).

С таким заявлением Малюська выступил в интервью Радио Свобода. По словам руководителя Минюста, Межигорье не относится к экономически привлекательным активам, поэтому "его никто не сможет украсть".

"Межигорье формально должно было перейти в управление Агентства по розыску и выявлению активов. В реальности в Межигорье работают общественные активисты сразу после Майдана. Они захватили, не захватили. Начали управлять Межигорьем. Там проводятся экскурсии. Они за это берут деньги. В принципе они и содержат этот объект. Ничего трагического там не происходит. Какая-то сохранность имущества там есть", — рассказал чиновник.

Читайте также"Начитанные люди": Малюська захотел взять на работу убийц из тюрьмыМалюська утверждает ‒ все арестованные активы нужно либо продавать, либо эффективно управлять. Так должно было произойти и с Межигорьем.

"Но в связи с политическими сложностями этого вопроса, потому что люди, которые там работают, особенно не хотели этот актив оставлять, а опасности для актива нет, соответственно там, мне кажется, ничего и не происходит. Он как был в пользовании этих людей, так и остается", — подытожил он.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал об открытии платных камер в следственных изоляторах Запорожья и Днепра. По его словам, платные камеры созданы для того, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, а также убрать коррупцию на распределении между камерами.