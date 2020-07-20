"Создают армии головорезов": Украина стоит на грани раскола – Саакашвили

В Украине "феодалам" отдали весь бюджет, подчеркнул Михаил Саакашвили / УНИАН

Глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил о том, что в Украине существует угроза раскола.

Такое мнение он высказал в эфире канала Украина 24, комментируя действия отдельных украинских чиновников на местах, которые готовятся "к отколу от Украины".

"Ситуация какая – отдали местным феодалам весь бюджет, они с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии. Здесь (в Одессе, - ред.) есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, "титушки", которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета", - подчеркнул экс-глава Одесской ОГА.

Кроме того, он также уверен, что готовится большой реванш тех сил, "которые Слуга народа подвинула из центральной власти в прошлом году".

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"Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве", - добавил Саакашвили.

Напомним, после того, как Саакашвили был назначен Зеленским главой Национального совета реформ при президенте Украины, в ответ Грузия приняла решение об отзыве своего посла Теймураза Шарашенидзе.

Однако глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул нежелание Тбилиси идти на серьезный конфликт с Киевом и заявил о готовности к поиску компромисса.