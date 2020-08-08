Скандал в Киеве: известный журналист заявил о прослушке в своей квартире

Михаил Ткач заявил о прослушке в своей квартире / Фейсбук М.Ткача

Журналист программы расследований Схемы Михаил Ткач нашел у себя дома подслушивающее устройство.

Об этом Ткач написал в своем Facebook.

Он отметил, что его последнее время несколько раз предупреждали о том, что его журналистская деятельность раздражает некоторых чиновников, и по нему "начали активно работать".

"От одного источника была информация о том, что планируют "сверлить". Сегодня понял, что это значит", - написал он, добавив в качестве иллюстрации фото с тем же выявленным "жучком". Ткач добавил, что уже вызвал полицию и ждет следственно-оперативную группу.

Как уточнила в Facebook коллега Ткача, журналистка Наталья Седлецкая, прослушивающий аппарат в квартире Ткача, вероятно, был установлен через отверстие на чердаке, поскольку мужчина живет на последнем этаже дома.

Читайте такжеПрослушка Гончарука: Зеленский потребовал найти причастных к записи"После того, как Михаил Ткач нашел у себя дома признаки установления прослушивающей аппаратуры - мы вызвали полицию. "Отверстие" длиной не менее 60 см проходит в потолок, а Михаил живет на последнем этаже. Над квартирой - совместный чердак, к которому есть доступ с различных подъездов", - написала она.

Полицейские провели внешний осмотр помещения, поднялись на чердак, взяли образцы из строительных материалов, приняли заявление и уехали, не обеспечив охрану чердака, добавила она.

/ Фейсбук Н.Седлецкой

Напомним, ранее нардеп Александр Дубинский заявил о том, что в служебном кабинете руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова были обнаружены целых три прослушивающих устройства.