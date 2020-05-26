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Миллиардный грабеж: в Кабмине назвали сумму, украденную Россией на угле из Донбасса

26 мая 2020, 05:59

Россия вывезла из оккупированного Донбасса около 68 млн тонн угля на сумму в 4,7 млрд долларов.

Донецк
За годы оккупации Россия опустошила Донбасс / censor.net.ua

В период с 2015 года по нынешнее время государство-оккупант Россия с подконтрольных Москве отдельных районов Донецкой и Луганской областей смогла вывезти на свою территорию около 68 млн тонн угля, стоимость которого оценивается приблизительно в 4,7 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Таким образом, Кремль фактически опустошил Донбасс и привел регион к разрухе.

"То есть речь идет о масштабном грабеже российской стороной оккупированных ею районов Донбасса, которому остаются пустые недра и экологические проблемы", - отмечается в сообщении.

Известно, что с 2015 года на шахтах Донбасса погибли 236 шахтеров. Более 2500 горняков получили травмы различной степени тяжесть. Причем эти данные не учитывают информации о ситуации на нелегальных "копанках".

Напомним, в Кабмине назвали главное условие возвращения временно оккупированных территорий Донбасса. По словам вице-премьер-министра Алексея Резникова, Киев сначала должен получить контроль над украино-российской границей, после чего можно будет говорить о реинтеграции ОРДЛО.

Также Резников уверяет, что у власти есть около 12 сценариев возвращения захваченных Россией и террористами районов Донбасса под политический контроль Киева.

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