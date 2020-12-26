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Миллионы украинцев могут пострадать от работ на реке Припять – Guardian

26 декабря 2020, 00:35
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Специалисты осуществляют действия по углублению дна.

Чернобыль, ЧАЭС 01 Припять
Работы на реке Припять угрожают миллионам украинцев / newsinphoto.ru

Углубление речного дна на реке Припять в зоне отчуждения может привести к подъему на поверхность радиоактивного ила, что повлечет неизбежное загрязнение питьевой воды для восьми миллионов украинцев.

О такой негативной перспективе предупреждают ученые и экологи, пишет Guardian.

Отметим, летом на реке Припять начались работы по углублению дна в рамках международного проекта по восстановлению судоходного пути E-40 протяженностью 2000 км, который пройдет через Польшу, Беларусь и Украину.

Данные строительные работы не отвечают рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что чернобыльская зона отчуждения должна оставаться нетронутой из-за радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС 1986 года.

В Украине настаивают, что водный путь является важным для развития речного транспорта и торгового пути между соседними странами, а именно Беларусью.

Украинские власти выделили на работы по углублению и очистке дна около 12 миллионов гривен.

Читайте также"Было очень плохо": герой поведал о первом дне после ужасной аварии на ЧАЭСОднако международные эксперты подчеркиваю, что строительство данной водной трассы будет иметь "радиологическое воздействие" и на строителей, и на население. По мнению ученых, это может также привести к радиоактивному облучению людей, которые живут ниже по течению от участка работ.

В Украине представитель компании Соби Дмитрий Надеев сообщил, что подрядчик заказал исследования радиации и взял пробы почвы.

"Анализ показал, что работу можно вести безопасно, но все рабочие были обеспечены средствами индивидуальной защиты и дозиметрами", — сказал он.

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