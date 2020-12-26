Миллионы украинцев могут пострадать от работ на реке Припять – Guardian

Специалисты осуществляют действия по углублению дна.
Углубление речного дна на реке Припять в зоне отчуждения может привести к подъему на поверхность радиоактивного ила, что повлечет неизбежное загрязнение питьевой воды для восьми миллионов украинцев.
О такой негативной перспективе предупреждают ученые и экологи, пишет Guardian.
Отметим, летом на реке Припять начались работы по углублению дна в рамках международного проекта по восстановлению судоходного пути E-40 протяженностью 2000 км, который пройдет через Польшу, Беларусь и Украину.
Данные строительные работы не отвечают рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что чернобыльская зона отчуждения должна оставаться нетронутой из-за радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС 1986 года.
В Украине настаивают, что водный путь является важным для развития речного транспорта и торгового пути между соседними странами, а именно Беларусью.
Украинские власти выделили на работы по углублению и очистке дна около 12 миллионов гривен.
Читайте также"Было очень плохо": герой поведал о первом дне после ужасной аварии на ЧАЭСОднако международные эксперты подчеркиваю, что строительство данной водной трассы будет иметь "радиологическое воздействие" и на строителей, и на население. По мнению ученых, это может также привести к радиоактивному облучению людей, которые живут ниже по течению от участка работ.
В Украине представитель компании Соби Дмитрий Надеев сообщил, что подрядчик заказал исследования радиации и взял пробы почвы.
"Анализ показал, что работу можно вести безопасно, но все рабочие были обеспечены средствами индивидуальной защиты и дозиметрами", — сказал он.
Новости Чернобыля
Напомним, в Чернобыльской зоне пожар вспыхнул в начале апреля, огонь охватил большие площади, и дым был виден из космоса. В результате возгорания уничтожено много полесских сел, сгорели советские базы отдыха.
В результате пожаров в лесу, который находится в Чернобыльской зоне (зона отчуждения), в небо поднимались радиоактивные вещества, которые оседали, в частности, в Киеве.