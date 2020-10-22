Милованов ответил, пойдет ли работать в Офис президента

Эксцентричный экс-министр экономики прокомментировал свежие слухи о своем назначении в ОП.
Бывший руководитель Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов прокомментировал возникшие в последние время слухи о своем назначении на высокую должность в Офисе президента страны.
Об этом экс-чиновник рассказал в эфире телевизионного канала Прямой.
"Конкретного предложения, на которое можно отреагировать, не было. Я не хочу держать интригу. Помните, были слухи о назначении на главу НБУ, но это были просто слухи. А юридически это было невозможно. Сейчас у меня также есть подозрение, что к марту меня никуда нельзя назначить. Ведь нужно по закону, подождать год после моего увольнения с должности министра", ‒ сказал Милованов.
Тимофей Милованов стал министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства в конце августа 2019 года. И ушел с поста вместе с другими коллегами по правительству Алексея Гончарука в марте 2020 года.
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Отставки в Офисе президента - что было ранее:
- СМИ сообщили, что увольнение грозит первому заместителю главы Офиса украинского лидера Сергею Трофимову и заместителю главы ОП Юлии Ковалив.
- Также сообщалось, что команду Зеленского хотят пополнить бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.