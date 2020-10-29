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Минфин выплатил миллионные долги за бывший завод Порошенко

29 октября 2020, 18:15

Общая сумма составила 285 млн гривен.

Завод Кузня на Рыбальском
Завод Кузня на Рыбальском

Министерство финансов 28 октября выплатило долги по кредиту завода Кузница на Рыбальском, который ранее принадлежал бывшему президенту Петру Порошенко, общая сумма выплат составила 285 млн гривен.

Как указано в данных единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua, кредитору завода Укрэксимбанку было перечислено 40,6 млн грн основной суммы долга и 3,9 млн грн — процентов по кредиту.

Отметим, 29 декабря 2017 года завод Кузница на Рыбальском для "повышения обороноспособности и безопасности государства Украина" получил в государственном Укрэксимбанке кредит на сумму 528,9 млн гривен. Обязательства по возврату кредита взяло на себя государство.

Выплаты за счет налогоплательщиков начались с начала 2020 года. Министерством финансов погашено 251,3 млн грн основной суммы долга предприятия: 33,2 млн грн в виде процентов по кредиту и 500 тыс грн — пени. В результате общая сумма выплаченных средств составила 285 млн гривен.

Как известно, 73,9% акций завода Кузница на Рябальском принадлежали Петру Порошенко, а 20,1% - его бизнес-партнеру Игорю Кононенко. Осень 2018 года они продали 100% акций предприятия известном бизнесмену и экс-политику Сергею Тигипко.

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Петр Порошенко Министерство финансов Кузница на Рыбальском новости Украины
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