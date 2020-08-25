Минимальную зарплату в Украине подняли до 5 тысяч гривен

В Украины повысили минимальную зарплату / УНИАН

Во вторник, 25 августа, Верховная Рада проголосовала за повышение минимальной зарплаты на 277 гривен. Теперь минимальная зарплата в Украине составляет 5000 гривен.

Об этом сообщает Главред.

"За" во втором чтении проголосовало 295 нардепов.

В частности, предусмотрено увеличить минимальную зарплату на 5,86% до 5000 гривен с 1 сентября.

Так, минималка, в соответствии с законопроектом, с 1 сентября должна быть увеличена на 277 гривен - с 4723 до 5000 грн. В почасовом размере она будет составлять 29,2 грн (согласно действующему закону – 28,31 грн).

Дополнительные бюджетные расходы на повышение минимальной заработной платы предлагается осуществить за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц - на 461 млн 337,8 тыс. грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн грн, а также уменьшения расходов Министерству финансов Украины (обслуживание государственного долга) на 3 млрд 461 млн 224,9 тыс. грн.

Читайте такжеВ Украине увеличат минимальную зарплату: когда и насколькоНапомним, ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен практически не повлияет на показатели инфляции. При этом планы по повышению минималки окажут благоприятное воздействие на экономику Украины на этапе ее восстановления путем поддержки внутреннего спроса.

Об этом Шевченко заявил в интервью изданию РБК-Украина.

Как полагает чиновник, программа повышения минимальной зарплаты будет действовать в условиях низкого спроса при эпидемии COVID-19. Таким образом, эффект на цены значительно снизится по сравнению с показателями двухлетней давности.