"Минирование" ЦУМа в Киеве: стало известно, чем все закончилось

В Киеве ЦУМ возобновил работу после проверки / Скриншот с t.me/kyivpatrol

В пятницу днем, 20 ноября, в полицию сообщили, что в Киеве заминирован Центральный универмаг.

После того, как стало известно, что ЦУМ "заминирован", его посетителей эвакуировали, началась проверка, говорится в Telegram-канале Патрульна поліція Києва.

Главред узнал в колл-центре ЦУМа, что магазин уже работает в обычном режиме.

"Проверка завершена", – сказал оператор.

Напомним, в Киеве не раз "минировали" разные здания и объекты инфраструктуры.

В частности, в пятницу, 13 ноября, появилось сообщение о "минировании" Верховной Рады. Позже выяснилось, что о "минировании" парламента копам сообщила женщина, которая имеет психическое расстройство.

Справка. Центральный универмаг в Киеве находится по адресу ул. Крещатик, 38. В ЦУМе много магазинов брендовой одежды и аксессуаров.