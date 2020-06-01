Баллон с землей и мелкие нарушения: появились подробности о "минере" моста Метро

Минирование моста Метро – Крищенко рассказал, как всё было на самом деле / УНИАН

Минирование моста Метро в Киеве в Нацполиции описали как хаотичное действие, а самого "минера" – как не слишком опасную личность.

"Он сам позвонил и сказал, что находится на мосту Метро, у него взрывное вещество, и он требует встречи с полицией… Им не было озвучено четких требований, все было хаотично", – рассказал в ходе сегодняшнего брифинга глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, план специальной полицейской операции ввели незамедлительно, подключили все необходимые службы, а движение по мосту перекрыли.

Читайте также"Повторяется министр": в Сети пояснили, зачем минировали мост Метро"Он ("минер" – ред.) не выказывал агрессии и, как выяснилось потом, у него при себе был какой-то баллон, от которого шли провода, а в руке был пульт управления… После осмотра содержимого баллона, выяснилось, что это был муляж, в котором визуально находилась земля", – уточнил Крищенко.

Глава Нацполиции добавил, что задержали нарушители "при первой же возможности".

Минирование моста Метро – что известно о злоумышленнике

Личность нарушителя уже установлена. Его фамилия не сообщается, однако известно, что он 1988 года рождения, прописан в Киево-Святошинском районе, в Вишневом.

"У него есть два мелких административных правонарушения, других уголовных проступков за ним не было", – заверил Крищенко.

Минирование моста Метро в Киеве – что будет со злоумышленником

"Сейчас он [минер] доставлен в районное управление, куда вызвали медиков, в том числе и психиатрическую помощь. Начато уголовное производство по статье о неправдивом сообщении о минировании, ведется следствие", – резюмировал представитель Нацполиции.

Ранее замминистра МВД Антон Геращенко заявил, что минер будет отвечать за свои действия по всей строгости закона. По словам Геращенко, тому инкриминировали попытку совершения террористического акта.