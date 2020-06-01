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Баллон с землей и мелкие нарушения: появились подробности о "минере" моста Метро

1 июня 2020, 16:48

Нарушителю оказывают необходимую помощь, дело на него уже завели, сообщили в Нацполиции.

Минирование моста Метро – Крищенко рассказал, как всё было на самом деле
Минирование моста Метро – Крищенко рассказал, как всё было на самом деле / УНИАН

Минирование моста Метро в Киеве в Нацполиции описали как хаотичное действие, а самого "минера" – как не слишком опасную личность.

"Он сам позвонил и сказал, что находится на мосту Метро, у него взрывное вещество, и он требует встречи с полицией… Им не было озвучено четких требований, все было хаотично", – рассказал в ходе сегодняшнего брифинга глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, план специальной полицейской операции ввели незамедлительно, подключили все необходимые службы, а движение по мосту перекрыли.

Читайте также"Повторяется министр": в Сети пояснили, зачем минировали мост Метро"Он ("минер" – ред.) не выказывал агрессии и, как выяснилось потом, у него при себе был какой-то баллон, от которого шли провода, а в руке был пульт управления… После осмотра содержимого баллона, выяснилось, что это был муляж, в котором визуально находилась земля", – уточнил Крищенко.

Глава Нацполиции добавил, что задержали нарушители "при первой же возможности".

Минирование моста Метро – что известно о злоумышленнике

Личность нарушителя уже установлена. Его фамилия не сообщается, однако известно, что он 1988 года рождения, прописан в Киево-Святошинском районе, в Вишневом.

"У него есть два мелких административных правонарушения, других уголовных проступков за ним не было", – заверил Крищенко.

Минирование моста Метро в Киеве – что будет со злоумышленником

"Сейчас он [минер] доставлен в районное управление, куда вызвали медиков, в том числе и психиатрическую помощь. Начато уголовное производство по статье о неправдивом сообщении о минировании, ведется следствие", – резюмировал представитель Нацполиции.

Ранее замминистра МВД Антон Геращенко заявил, что минер будет отвечать за свои действия по всей строгости закона. По словам Геращенко, тому инкриминировали попытку совершения террористического акта.

новости Киева минирование мост Метро Андрей Крищенко
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