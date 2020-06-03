УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Суд избрал меру пресечения лже-минеру моста Метро

3 июня 2020, 17:27

Злоумышленник арестован.

Минер, мост Метро
Виталия Ткаленко арестовали за лже-минирование моста / Прокуратура Киева

В Киеве Днепровский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога Виталию Ткаленко, который 1 июня сообщил о минировании моста Метро в столице.

Как было сказано в рамках судебного заседания, которое состоялось 3 июня, мужчина арестован до 29 июля 2020 года с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен.

По словам Ткаленко, он возмущен ложной информацией от правоохранителей, которые утверждают, что арестовали его. Правонарушитель утверждает, что сдался силовикам добровольно, а также кричал им, что взрывчатка не настоящая.

32-летний обвиняемый заявил, что не хочет находится в СИЗО и пригрозил в камере заключения совершить самоубийство.

"Либо лечиться, либо домой", - сказал Ткаленко в зале суда.

Читайте такжеБаллон с землей и мелкие нарушения: появились подробности о "минере" моста МетроМужчина заявил, что сожалеет о минировании моста Метро, поскольку слишком многим людям это доставило хлопоты и неудобства. По его утверждению, следовало выбрать иной, менее значимый, объект инфраструктуры.

Ткаленко жаловался на проблемы с психикой и утверждал, что его мать также болеет и находится в больнице с подобными проблемами. У мужчины также есть гражданская жена, с которой у него "нормальные" отношения.

Напомним, в минувший понедельник, 1 июня, в Киеве мужчина сообщил о том, что заминировал мост Метро. Движение поездов по объекту было временно прекращено, а сам мост оцеплен правоохранителями.

Позже бойцам киевского спецподразделения КОРД удалось задержать мужчину ‒ с помощью маневра со стрельбой и служебной собаки.

Затем мужчине, который устроил лже-минирование моста Метро в Киеве, объявили о подозрении.

новости Украины мост Метро минер мера пресечения изменение суд
Сейчас вы просматриваете новость «Суд избрал меру пресечения лже-минеру моста Метро». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:42
В Кабмине объяснили, почему в Украине могут исчезнуть бумажные трудовые книжки
17:33
В Слуге народа рассказали, когда Рада назначит новых министров в правительство Видео
17:27
Суд избрал меру пресечения лже-минеру моста Метро
17:16
"Разрушительная вторая волна": ВОЗ сообщила хорошую и плохую новость о COVID-19 Видео
17:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июня: на кого "упадут" деньги Видео
17:08
МВД проучит водителей-лихачей: у Авакова анонсировали новую систему штрафов
17:06
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 3 июня Видео
16:40
Ветер Любви 2 сезон - что было в 69 и 70 серии 03-06-2020 Видео
16:31
Новое ослабление карантина в Украине с 5 июня: перечень разрешений
16:29
Относительно ДП "Захидукргеология" не осуществляется процедура банкротства
16:24
Симптомы коронавируса: педиатр сказал, когда немедленно обращаться к врачу Видео
16:22
Москаль рассказал, что лучшей главой МВД стала бы "блатная Мурка"
16:01
Виталина Библив заинтриговала подробностями о сериале Будиночок на щастя
15:44
Депутат от Слуги народа выиграл в лотерею 900 тысяч гривен
15:20
Лунная диета на июнь 2020: когда нельзя есть курицу и сладкое
15:16
Кабмин разрешил полноценно работать ресторанам и кафе: названа дата Видео
15:05
Рестлерше Соне Девиль придумали новую роль в Бэтвумен
14:48
МВФ затягивает с решением о транше для Украины: Шмыгаль назвал новую дату
14:35
От фантастики до поэзии: ТОП-6 книг от Тараса Стадницкого
14:09
Рада подняла штрафы для пешеходов-нарушителей: сколько теперь нужно платить
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять