Суд избрал меру пресечения лже-минеру моста Метро

Виталия Ткаленко арестовали за лже-минирование моста / Прокуратура Киева

В Киеве Днепровский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога Виталию Ткаленко, который 1 июня сообщил о минировании моста Метро в столице.

Как было сказано в рамках судебного заседания, которое состоялось 3 июня, мужчина арестован до 29 июля 2020 года с возможностью внесения залога в размере 315 тысяч гривен.

По словам Ткаленко, он возмущен ложной информацией от правоохранителей, которые утверждают, что арестовали его. Правонарушитель утверждает, что сдался силовикам добровольно, а также кричал им, что взрывчатка не настоящая.

32-летний обвиняемый заявил, что не хочет находится в СИЗО и пригрозил в камере заключения совершить самоубийство.

"Либо лечиться, либо домой", - сказал Ткаленко в зале суда.

Читайте такжеБаллон с землей и мелкие нарушения: появились подробности о "минере" моста МетроМужчина заявил, что сожалеет о минировании моста Метро, поскольку слишком многим людям это доставило хлопоты и неудобства. По его утверждению, следовало выбрать иной, менее значимый, объект инфраструктуры.

Ткаленко жаловался на проблемы с психикой и утверждал, что его мать также болеет и находится в больнице с подобными проблемами. У мужчины также есть гражданская жена, с которой у него "нормальные" отношения.

Напомним, в минувший понедельник, 1 июня, в Киеве мужчина сообщил о том, что заминировал мост Метро. Движение поездов по объекту было временно прекращено, а сам мост оцеплен правоохранителями.

Позже бойцам киевского спецподразделения КОРД удалось задержать мужчину ‒ с помощью маневра со стрельбой и служебной собаки.

Затем мужчине, который устроил лже-минирование моста Метро в Киеве, объявили о подозрении.