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"Досадная неприятность": Разумков высказался о выходке минера в Киеве

1 июня 2020, 21:00

Спикер Рады призвал "принимать взвешенные решения" в отношении минера моста Метро.

Разумков
Разумков отреагировал на минирование моста в Киеве / УНИАН

В Киеве сегодня мужчина сообщил о минировании моста Метро. На инцидент отреагировал спикер Рады Дмитрий Разумков указав, что такая "досадная неприятность" повторилась в столице уже дважды.

"К сожалению, досадная неприятность, которая повторяется дважды, это, пожалуй, уже тенденция. Однако, к сожалению, хочу повториться, это такая тенденция, которую трудно предсказать. Давайте дождемся результатов, и будем понимать, кто, что, зачем, уже в полном объеме. Только после этого уже будем принимать какие-то взвешенные решения", - сказал Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос о том, является ли минирование моста Метро тенденцией или неприятностью, пишет УНН.

Он отметил, что не видит оснований для проведения кадровых изменений в Кабинете министров.

Минирование моста Метро в Киеве

Напомним, из-за сообщения о минировании моста Метро в столице неизвестным мужчиной, в метрополитене Киева сообщили об изменениях в работе курсирования поездов подземки. Сейчас движение в метро восстановлено.

Как писал Главред, ранее в Сети опубликовали фотографию мужчины, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. На опубликованном снимке запечатлен молодой человек, который держит шнур, прикрепленный к пакету.

Отметим, что мужчина соблюдает правила карантина – он был облачен в медицинскую маску.

Дмитрий Разумков минирование мост Метро новости Киева
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