"Повторяется министр": в Сети пояснили, зачем минировали мост Метро

Минирование моста Метро в Киеве – в соцсетях нашли связь с Аваковым

Минирование моста Метро в Киеве связали с планируемым выступлением главы МВД Арсена Авакова на комитете Рады: ряд пользователей соцсетей заподозрили, что минирование и выступление произошли в один день неспроста.

Как стало известно 1 июня, фракция Слуга народа вызывала Арсена Авакова на заседание согласительного совета. Ему предлагалось выступить с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.

"Постоянство — признак мастерства, сказал ах какой министр, и в Киеве снова заминировали мост. Ну а то, что именно в этот момент министра должны были трогать холодными руками на комитете Рады, так это просто так совпало. В любой непонятной ситуации минируй мост и тикай к перевозчикам", – написала у себя в Telegram активистка и блогер Елена Монова.

Аналогичную версию выдвинул и Telegram-канал Klymenko Time: "Итак, полиция с минером сработала чисто и красиво. Очень похоже на показательное преставление. Буквально на учения.

Наш вывод – видимо, у Авакова действительно сложный период и сейчас решается вопрос его дальнейшей карьеры.

НО это представление не должно никого отвлекать от системных проблем в МВД. От Броваров, от Кагарлыка, от многих других вопросов…"

Под постами в комментариях также встречаются приверженцы данной версии.

"Сегодня что-то против Авакова замышляли... прошлый раз была такая же история. Повторяется министр", – пишет пользователь Вадим Корунский.

"Рейтинг Собакова (вероятно, перекручено фамилия Авакова – ред.) опять упал. Как поднять? Правильно! Создать проблему и "героически" её решить", – вторит ему Иван Неизвестный.

Напомним, 1 июня в Киеве на мосту метро перекрыли движение из-за минирования. При этом, по данным СМИ, минер моста Метро требовал встречи с Аваковым.

В течение часа мужчину задержали. Детали задержания уточняются, но без выстрелов не обошлось.

Ранее в Сети опубликовали фотографию мужчины, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. На опубликованном снимке запечатлен молодой человек, который держит шнур, прикрепленный к пакету.