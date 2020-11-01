"Минирование" моста Патона в Киеве: злоумышленник задержан

"Минер" моста Патона задержан / УНИАН

В Киеве взрывотехники проверили "заминированный" мост Патона и не нашли опасные предметы.

Правоохранители уже задержали "минера" моста, говорится на странице в Facebook Поліція Києва.

В ведомстве добавили, что "минером" оказался уроженец Черниговской области, 1993 года рождения.

"…Свой поступок правонарушитель объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения…", – добавили в полиции.

После получения неправдивой информации о минировании моста Патона начато производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 1 ноября появилась информация о минировании одного из мостов через Днепр – моста Патона. Правоохранители ограничили движение через мост.

Справка. Строительство моста Патона было начато в 1940 году. Мост построен в 1953 году, движение по нему было открыто 5 ноября того же года, пишет Википедия.

Длина моста Патона составляет 1 км 543 метра. Мост Патона является частью Малой окружной дороги.