Минер моста Метро в Киеве задержан - видео

Минера моста Метро в Киеве задержали / Фейсбук М.Шнайдера

В понедельник, 1 июня, в Киеве неизвестный заминировал мост Метро. Но в течение часа мужчину задержали. Детали задержания уточняются, но без выстрелов не обошлось.

Об этом сообщает Униан в своем Telegram-канале.

Информацию о задержании подтвердил пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Киеве Роман Мартынюк.

Как сообщил в своем Telegram-канале Игорь Мосийчук, задержан на мосту минер 1988 года рождения состоит на учете в психдиспансере.

Отметим, ранее в Киеве на мосту метро перекрыли движение из-за минирования.

Периметр оградила полиция, была введена операция Гром.

Как рассказал Главреду спикер патрульной полиции Киева Роман Мартынюк, поступила информация о минировании моста Метро.

"Сейчас патрульные перекрыли движение по мосту Метро, действительно, из-за того, что поступила информация о его заминировании. Сейчас все выясняется и уточняется", - подчеркнул Мартынюк.

Напомним, ранее в Сети опубликовали фотографию мужчины, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. На опубликованном снимке запечатлен молодой человек, который держит шнур, прикрепленный к пакету.

Отметим, что мужчина соблюдает правила карантина – он был облачен в медицинскую маску.