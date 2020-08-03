Во Львове заявили о минировании трех судов: стали известны подробности

Во Львове продолжают искать взрывчатку в зданиях трех судов / Нацполиция

Неизвестный злоумышленник сообщил о минировании зданий трех городских судов во Львове. Сотрудники правоохранительных органов в срочном порядке эвакуировали уже более 200 работников.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины во Львовской области.

Согласно информации правоохранителей, сообщение о возможном минировании поступило в понедельник, 3 августа. В 14:20 в полицию позвонил неизвестный и сказал, что якобы в Галицком и Железнодорожном районных судах, в также во Львовском окружном административном суде, заложена взрывчатка.

Полиция проводит проверку, в ходе которой более двух сотен работников судов уже эвакуированы.

Компетентные специалисты проводят работу с целью возможного обнаружения взрывчатки в здании и на прилегающей территории.Читайте такжеЭпидемия минирований в Украине: на взрывчатку проверяют ж/д вокзалы и аэропорт

Напомним, об аналогичных обращениях также рассказали и в киевской полиции. На улице Маршала Тимошенко, 7 был обнаружен подозрительный чемодан. Правоохранители до выяснения обстоятельств приняли решение перекрыть несколько улиц.

Кроме того, сегодня, 3 августа, террорист Сухроб Каримов захватил в БЦ Леонардо офис Универсал банка. Злоумышленник заявил, что у него в сумке бомба, которой на самом деле не было. Его удалось нейтрализовать сотрудникам спецслужб.