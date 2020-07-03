Эксперт пояснил, как "задушили" Министерство экологии

Минэкологии находится на ручном управлении / slovoidilo.ua

Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко высказал мнение, что в Украине с Министерством экологии произошла "полудетективная" история.

"Правительство возглавил премьер-дилетант Гончарук, и он решил "скрестить бульдога с носорогом" – объединить Министерство энергетики с Министерством экологии. Причем созданный гибрид занимался в основном энергетикой, а об экологии забыл. Эта глупость парадоксальна еще и тем, что Минэнергетики и его подведомственные предприятия – еще и главные загрязнители Украины", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Борейко, смена министра произошла по заказу одного из металлургических баронов. Он считает, что к смене министра причастен олигарх Ринат Ахметов, которого эколог называет "металлургическим бароном".

Читайте также"Спать с резиновой женщиной": эколог оценил последствия наводнения в Карпатах"Цель – задушить Министерство экологии. Потом Гончарука сняли и решили вернуть все назад, но опять каким-то странным способом. Ставки, финансы и прочее Министерства экологии остались в Министерстве энергетики, а Министерство экологии перестало существовать. Его вновь зарегистрировали лишь пару дней назад. Когда оно начнет нормально функционировать, никто не знает. А Гончарука за это злодейство никто не наказал", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада поддержала кандидатуру Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины 13 мая уволил и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова с занимаемой должности без объяснения причины.

Отметим, правительство Украины приняло решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.