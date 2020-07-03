УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт пояснил, как "задушили" Министерство экологии

По словам аналитика, ведомство сейчас находится на ручном управлении.

3 июля 2020, 22:52
Минэкологии
Минэкологии находится на ручном управлении / slovoidilo.ua

Эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко высказал мнение, что в Украине с Министерством экологии произошла "полудетективная" история.

"Правительство возглавил премьер-дилетант Гончарук, и он решил "скрестить бульдога с носорогом" – объединить Министерство энергетики с Министерством экологии. Причем созданный гибрид занимался в основном энергетикой, а об экологии забыл. Эта глупость парадоксальна еще и тем, что Минэнергетики и его подведомственные предприятия – еще и главные загрязнители Украины", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Борейко, смена министра произошла по заказу одного из металлургических баронов. Он считает, что к смене министра причастен олигарх Ринат Ахметов, которого эколог называет "металлургическим бароном".

Читайте также"Спать с резиновой женщиной": эколог оценил последствия наводнения в Карпатах"Цель – задушить Министерство экологии. Потом Гончарука сняли и решили вернуть все назад, но опять каким-то странным способом. Ставки, финансы и прочее Министерства экологии остались в Министерстве энергетики, а Министерство экологии перестало существовать. Его вновь зарегистрировали лишь пару дней назад. Когда оно начнет нормально функционировать, никто не знает. А Гончарука за это злодейство никто не наказал", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада поддержала кандидатуру Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины 13 мая уволил и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова с занимаемой должности без объяснения причины.

Отметим, правительство Украины приняло решение о разделении Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.

новости Украины Владимир Борейко экология Министерство экологии
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт пояснил, как «задушили» Министерство экологии». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:20
Медики уточнили диагноз Хазанова
22:58
"Цифры не лгут": ВОЗ ошарашила заявлением об опасности коронавируса
22:52
Эксперт пояснил, как "задушили" Министерство экологии
22:25
Выборы мэра Киева: социологи назвали главных лидеров
22:13
Коронавирус в Украине и мире 3 июля: сколько жертв и зараженных Видео
22:12
Мост Метро в Киеве предложили переименовать в честь Авакова
21:43
"Перенесла на ногах": украинка поведала, как переболела коронавирусом
21:24
Стала известна кандидатура временного главы Нацбанка
21:04
"Это долбо*б": нардепа Шахова засекли на скандальной переписке о Смолие
20:48
Хазанов экстренно обратился к медикам
20:37
Катастрофа МАУ: власти Ирана приняли важное решение
20:06
Падали деревья и срывало крыши: на Львовщине бушевала непогода
20:06
Киву поймали на переписке с Яной Блядинской: опубликованы фото
19:32
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июля: важное событие и финансовое фиаско Видео
19:29
В Нацбанке назвали "красные линии" после ухода Смолия
19:24
Смолий рассказал, кто осуществлял "политическое давление" на Нацбанк
19:00
Стало известно, кто подсадил Михаила Ефремова на наркотики
18:57
Минздрав припугнул высоким риском вспышки опасного для детей вируса
18:38
Зеленская победила коронавирус – но продолжает лечить другую болезнь Видео
18:21
В Умани не хотят принимать паломников-хасидов из-за пандемии Covid-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять