Зеленский озвучил имена кандидатов на пост главы Минобразования

Зеленский выбирает министра образования / УНИАН

Президент Владимир Зеленский представил кандидатов на пост министра образования и науки.

Как говорится в сюжете ТСН, кандидатов определили во время совещания главы государства с ректорами высших учебных заведений. Результаты президент сообщил на встрече с журналистами в резиденции Залесье.

По словам гаранта, на кресло министра претендует ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет, руководитель Аппарата Офиса президента Алексей Днепров и нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Зеленский подчеркнул, что министерское кресло уже предлагали депутату Бабаку, но "он пока не соглашается".

Напомним, исследователи обнаружили плагиат в монографии, соавтором которой является ректор Черниговского НТУ и кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет.

Как ранее сообщалось, с нового учебного года в украинских школах продолжат практику дистанционного обучения наряду с уроками в классах и будут проверять, как ученики усвоили образовательную программу во время карантина. Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее заявил, что обучение в школах страны возобновится не раньше 1 сентября.