Министра Криклия обвинили в подделке теста на Covid-19 для встречи с премьером Казахстана

Криклий подделал ковид-тест / УНИАН

Народный депутат от фракции Слуга народа Александр Скичко обвинил министра инфраструктуры Владислава Криклия в подделке теста на коронавирус для встречи с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым.

Парламентарий написал в Facebook, что встреча не состоялась, потому что служба безопасности премьер-министра выявила подделку.

"Более того, правоохранительные органы Казахстана, по моей информации, хотели возбудить уголовное производство за подделку документов, однако конфликт удалось уладить дипломатическим путём. Но насколько позорная, по сути, эта ситуация! Как можно так унижать и порочить нашу страну?" — написал Скичко.

Читайте также"Отмени хрень, вали в отставку":"слуга народа" набросился на КриклияПолитик заявил, что министр обязан подать в отставку после постыдного инцидента. Он добавил, что в будущем Криклий может подделать и более значимые документы.

"Почему министр, подделавший тест на коронавирус в период пандемии, не подал в отставку?" — спросил депутат.

Скачко потребовал, чтобы Криклий публично ответил на обвинение.