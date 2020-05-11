Минобороны выложило в Сеть новое видео с ракетных учений ВСУ

Испытания ракеты Нептун / УНИАН

На Одесчине бойцы ВСУ провели новый этап испытаний ракетных комплексов Ольха М и Нептун, а также реактивных снарядов системы залпового огня Тайфун-1.

Соответствующий видеоролик выложили в Сеть сотрудники Минобороны Украины. По их информации, задачей ракет Нептун был удар по барже толщиной 38 метров и шириной 11 метров, которая находилась на расстоянии более 100 километров от берега. Ракета Р 360 захватила определенную цель, рассчитала оптимальную точку и успешно ее поразила.

"Все три протестированных на полигоне образца нового вооружения: реактивные снаряды залпового огня "Тайфун", ракетные комплексы "Ольха М" и "Нептун" полностью изготовлены в Украине без привлечения иностранных специалистов или закупки комплектующих за рубежом", — говорится в тексте сообщения Минобороны Украины.

Напомним, ранее на полигоне в Одесской области в усиленной темпами прошел этап испытания украинской ракеты модели Ольха-М.