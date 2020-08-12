"Отказ от минского формата": возможно изменение соглашений по Донбассу – политолог

Из-за протестов в Беларуси может исчезнуть "минский формат", полагает эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Российский политолог Станислав Белковский предупредил, что из-за кровавых протестов в Беларуси возможен отказ от "минского формата" переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе (Украина, Россия и ОБСЕ).

Переговоры по Донбассу могут перенести, например, в Париж, а это позволит в близкой перспективе поставить вопрос о смене самих Минских соглашений по Донбассу, говорится на канале эксперта в Telegram.

По его словам, может быть поставлен вопрос о постепенном переходе от невыполнимого "Минска-2" к некоему "Парижу-1".

"…Насколько участники переговоров готовы к разработке новой концепции урегулирования – отдельный открытый вопрос", – добавил Белковский.

Ранее политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко говорил, что "минский формат" по Донбассу с самого начала был "ублюдочным", у него нет ресурсов и механизмов для гарантии выполнения своих соглашений.