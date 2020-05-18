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В Кабмине рассказали, кого нужно добавить в Минске в переговорную группу по Донбассу

18 мая 2020, 15:24

По словам профильного министра Алексея Резникова, Киев хочет расширить свое представительство на переговорах по Донбассу в Минске.

Здание, Кабмин
Здание Кабинета министров / УНИАН

В рамках заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе власти Украины хотят обеспечивать участие переселенцев из ОРДЛО – в том числе священников, спортсменов и журналистов.

Соответствующее в понедельник, 18 мая, глава Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью Интерфакс-Украина. "Эти люди должны подпадать под критерии, что они из этих отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Жили, проживали, были прописаны, зарегистрированы. Мы сейчас обсуждаем, в том числе, окончательные критерии. Это священники, правозащитники, журналисты, юристы, активисты, представители культуры, спорта", ‒ сказал он.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что в рамках ближайшей встрече ТКГ в Минске (которая пройдет 27 мая в формате видеоконференции) Украина представит группу представителей ОРДЛО, составленную из украинских граждан – внутренне перемещенных лиц,

Позднее Борис Грызлов, полномочный представитель РФ на переговорах в Минске, обвинил представителей официального Киева в том, что они наотрез отказываются официально общаться с представителями группировок боевиков "ДНР" и "ЛНР" в рамках заседания ТКГ.

ТКГ Алексей Резников новости Украины переселенцы война на Донбассе
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