Минздрав идет на крайние меры: Степанов анонсировал ужесточение карантина

Максим Степанов / УНИАН

Украина пойдет путем усиления карантинных ограничений, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в эфире радио НВ, во время карантина выходного дня будет максимально ограничена работа общепита, других учреждений, однако обойдется без ограничений транспорта.

"Карантин выходного дня заработает точно не на этих выходных. Мы только разработали этот нормативный документ. Нужно, чтобы его согласовали мои коллеги-министры, члены правительства. После согласования, после принятия станет понятен срок, чтобы все к этому могли подготовились. Кроме карантина выходного дня, мы говорим о дополнительном ограничении по работе тех или иных заведений по времени", - отметил глава Минздрава.

Он пояснил, что речь идет о рекомендациях по введению соответствующих часов.

"Будем очень рекомендовать введение часов для обслуживания пенсионеров в магазинах и в аптеках. А также усиление адаптивного карантина при определенных показателях распространения болезни. Если сейчас у нас есть десять ограничений, которые мы принимаем с учетом позиции местных властей, то при определенных показателях мы будем жестко вводить все ограничения, которые будут существовать", - добавил Степанов.

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