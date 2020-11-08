УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Минздрав идет на крайние меры: Степанов анонсировал ужесточение карантина

8 ноября 2020, 00:58

Во время  карантина выходного дня будет максимально ограничена работа общепита.

Степанов
Максим Степанов / УНИАН

Украина пойдет путем усиления карантинных ограничений, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как подчеркнул он в эфире радио НВ, во время карантина выходного дня будет максимально ограничена работа общепита, других учреждений, однако обойдется без ограничений транспорта.

"Карантин выходного дня заработает точно не на этих выходных. Мы только разработали этот нормативный документ. Нужно, чтобы его согласовали мои коллеги-министры, члены правительства. После согласования, после принятия станет понятен срок, чтобы все к этому могли подготовились. Кроме карантина выходного дня, мы говорим о дополнительном ограничении по работе тех или иных заведений по времени", - отметил глава Минздрава.

Он пояснил, что речь идет о рекомендациях по введению соответствующих часов.

"Будем очень рекомендовать введение часов для обслуживания пенсионеров в магазинах и в аптеках. А также усиление адаптивного карантина при определенных показателях распространения болезни. Если сейчас у нас есть десять ограничений, которые мы принимаем с учетом позиции местных властей, то при определенных показателях мы будем жестко вводить все ограничения, которые будут существовать", - добавил Степанов.

Читайте такжеБольных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину

Коронавирус в Украине:

  • Напомним, в Украине COVID-19 выявили у рекордного количества граждан - 10 тыс. 746.
  • Коронавирус выявили, в частности, у 316 детей и 519 медиков. В больницы с осложнениями госпитализировали 1 тыс. 470 человек.
  • По состоянию на утро 7 ноября подтверждено 187 смертей в результате осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровели 8 тыс. 685 человек.
  • За все время в Украине заболели 450 тыс. 934 человека, выздоровели - 204 тыс. 229, умерли - 8 тыс. 312.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Харьковской (1 тыс. 008), г. Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницкой (579) и Львовской (557) областях.
Минздрав коронавирус Максим Степанов коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Минздрав идет на крайние меры: Степанов анонсировал ужесточение карантина». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:58
Минздрав идет на крайние меры: Степанов анонсировал ужесточение карантина
00:22
На пороге сказки: самый модный зимний маникюр 2020 - фото Фото
07 ноября, суббота
23:58
Американцы с размахом на улицах празднуют победу Байдена на выборах Фото Видео
23:55
Наследство на 100 миллионов: стало известно, кому достанется недвижимость Жванецкого Видео
23:41
В США впервые вице-президентом станет темнокожая женщина Видео
Реклама
23:18
Зеленский назвал резню в Кривом Роге терроризмом
23:05
Больных с коронавирусом будут выписывать из больниц: Степанов назвал причину Видео
22:57
Коронавирус в Украине 7 ноября – за сутки выявили более 10 700 случаев Видео
22:52
В Харькове 22-летний водитель влетел на "островок безопасности": много пострадавших Фото
22:30
Комаровский пояснил, почему у детей долго не проходит насморк
22:10
Гороскоп на 8 ноября для всех: материальная жатва и рабочие успехи Видео
22:03
Ермак пригласил Байдена в Киев Видео
21:57
СБУ завела дело против скандального блогера Шария
21:42
Эксперт объяснил, зачем жулики звонят и сбрасывают
21:23
Налоги и экология: экономист поведал, как победа Байдена изменит мир
21:08
Богдана засекли в компании Собчак в шикарном ресторане
21:01
Клинтон назвала победу Байдена на выборах "новой страницей" Видео
20:33
Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах Видео
20:24
"Повреждения, как от скальпеля": ученые ошарашили новыми осложнениями COVID-19 Видео
20:02
Байден начал получать поздравления с победой на выборах Видео
Реклама
19:49
Названы опасные части курицы: что нельзя есть Видео
19:42
"Бог поручил убить 15 человек": в Кривом Роге мужчина устроил резню
19:31
Байден сделал заявление после победы на выборах, Трамп ответил гневной тирадой Видео
19:31
"Слуга народа" решил сложить мандат нардепа
19:05
Евродепутат предложил создать Карпатскую коалицию для интеграции с ЕС
19:01
В МИД Украины высказались об обстреле консульства Азербайджана
18:55
Отличные квашеные помидоры в банках – простой рецепт
18:43
Байден стал новым президентом США: подведены итоги выборов Видео
18:34
BioWare анонсировала ремастер трилогии Mass Effect и новую часть серии Видео
18:31
Военные цели на территории Армении: в армии Азербайджана раскрыли планы Видео
18:28
Ограничения из-за Covid-19 спровоцировали вспышки полиомиелита и кори Видео
18:23
"Жив-здоров": Лукашенко смело отреагировал на санкции Евросоюза Видео
18:21
Эксперт указала на "пургу" насчет лимона Видео
18:10
Подборка бесплатных игр и самых крутых предложений к выходным
18:04
Туристов из Дании не пропускают из-за мутации коронавируса у норок Видео
17:55
Исход выборов решен: Трамп сделал неожиданное заявление Видео
17:32
Зеленский рассказал, когда Украина выйдет на границу с Россией в ОРДЛО Видео
17:30
От коронавируса умер известный волонтер и ветеран АТО Видео
17:04
Степанов сказал, когда Украине в сутки грозит до 20 тысяч больных COVID-19 Видео
16:44
Создатели Сталкера 2 обратились к игрокам с душевным посланием Видео
Реклама
16:23
Под Москвой разбился легкий самолет, погиб известный ведущий – СМИ Видео
15:58
Трамп заявил, что в Пенсильвании подтасовали результаты выборов президента США Видео
15:36
Встреча в рамках "нормандской четверки": Ермак назвал главные темы переговоров Видео
15:20
В шести странах норки заболели коронавирусом: в ВОЗ рассказали, чем это грозит Видео
14:59
Лидер прошедшей на местных выборах партии назвал Украину "недогосударством"
14:20
Спокойный нюдовый маникюр – модный нюдовый маникюр с золотом на осень: фото Фото
14:14
У дома Тупицкого под Киевом начались стычки активистов с полицией Видео
13:56
В Харькове обстреляли консульство Азербайджана: в Баку сделали резкое заявление
13:39
Массовое убийство на вечеринке в России: главная версия и имена жертв Видео
13:37
Лукашенко назвал позорищем президентские выборы в США Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять