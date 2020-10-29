Минздрав изменил критерии лечения пациентов с коронавирусом

В Украине изменили стандарты лечения коронавируса / Reuters

В МОЗ заявили о том, что изменили стандарты оказания медпомощи больным COVID-19.

Как сообщил сегодня во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, теперь амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование;

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования;

Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.

Он также добавил, что все эти критерии являются равноценными.

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