Минздрав изменил критерии лечения пациентов с коронавирусом

На сей раз изменения коснулись правил амбулаторного лечения.
В МОЗ заявили о том, что изменили стандарты оказания медпомощи больным COVID-19.
Как сообщил сегодня во время брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, теперь амбулаторное лечение завершается при наличии одного из трех критериев:
- Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. При этом не нужно проводить дополнительно ИФА или ПЦР-тестирование;
- Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня с даты забора материала при положительном ПЦР-исследовании. Также не нужно повторно проводить исследования;
- Отсутствие клинических проявлений острого респираторного заболевания при условии получения одного отрицательного результата методом ПЦР.
Он также добавил, что все эти критерии являются равноценными.
Коронавирус в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Инфекционисты говорят, что человек может одновременно заразиться и гриппом, и коронавирусом COVID-19.
- Медики утверждают, что после коронавируса не все люди могут восстановить обоняние до того уровня, который был до болезни.
- Также ученые назвали "сроки действия" иммунитета от опасного коронавируса.
Автор: Екатерина Трохимчук